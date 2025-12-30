Ideal para el verano: cuál es la app bancaria que habilitó pagos de Pix en Brasil

Desde 29 de diciembre, los clientes de Banco Galicia suman una nueva facilidad para viajar y pagar en Brasil : la posibilidad de abonar compras con QR Pix directamente desde la app del banco, sin descargar billeteras externas ni usar intermediarios. Una función ideal para este verano .

La novedad permite utilizar el botón QR habitual de la aplicación para pagar en todos los comercios brasileños que acepten Pix, el sistema de pagos instantáneos más usado del país. La operatoria es completamente digital, se hace en segundos y replica la experiencia de pago local que usan millones de brasileños a diario.

“Con esta funcionalidad buscamos facilitar la experiencia de pago de nuestros clientes cuando viajan al exterior, ofreciendo una solución simple, integrada y alineada con los medios de pago más utilizados en cada destino”, explicó Pedro Piñeiroa, gerente de Medios de Pagos en Galicia .

De esta manera, los usuarios pueden pagar consumos cotidianos —desde restaurantes hasta comercios turísticos— sin manejar efectivo ni depender de tarjetas.

PIX Durante el verano, miles de turistas argentinos podrán usar Pix para pagar en comercios brasileños sin efectivo ni billeteras externas. Shutterstock

Una función pensada para la temporada alta

El lanzamiento coincide con el inicio de la temporada fuerte de viajes a Brasil, uno de los destinos más elegidos por los argentinos en verano. En ese contexto, la incorporación de Pix responde a una demanda creciente de viajeros que buscan formas de pago simples, rápidas y similares a las que usan los locales.

Si bien hasta ahora muchos argentinos utilizaban Pix a través de billeteras digitales, la diferencia es que ahora la función queda integrada al ecosistema bancario tradicional, directamente desde la app de Galicia.

Qué es Pix y por qué es clave para pagar en Brasil

Pix es el sistema de pagos instantáneos desarrollado y administrado por el Banco Central de Brasil, lanzado a fines de 2020. En pocos años se convirtió en el método de pago más utilizado en Brasil, tanto para transferencias como para compras en comercios.

Permite pagar en segundos, las 24 horas, simplemente escaneando un QR o usando una “chave Pix”, que puede ser un número de teléfono, un documento o un alias bancario. Para los turistas, la principal ventaja es la practicidad: el comercio recibe el dinero al instante y el usuario evita el uso de efectivo y la conversión constante de moneda.

Con esta incorporación, Galicia amplía las capacidades de su app y refuerza su propuesta para clientes que consumen en el exterior, sumando una herramienta clave para quienes viajan al principal destino turístico del verano.