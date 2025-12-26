Una zona de Mendoza quedó a oscuras durante varios minutos (y no es la primera vez)

Los cortes de luz se repiten en distintas cuadras de Dorrego, una zona céntrica del Gran Mendoza que reclama soluciones definitivas.

En medio de jornadas veraniegas de calor agobiante y con todos los artefactos prendidos en su máximo nivel, no es de extrañar que algunas zonas sufran cortes de luz. Sin embargo, en Dorrego no es una cuestión estacional, porque pasa como popularmente se dice: cada dos por tres.

Demasiado seguido para una zona que está en el corazón de Mendoza. Así denuncian los vecinos del sub mundo “Dorrego viejo” (el más cercano al centro) que aseguran que la afectación del servicio es cada vez más frecuente.

Este viernes por la noche, por ejemplo, el corte que se produjo cerca de las 23 fue total. Afortunadamente duró apenas unos minutos, pero la incertidumbre crece porque quedarse sin luz en esta época del año no es para nada aconsejable.

Corte de luz en Dorrego Corte de luz en Dorrego Cortes de luz en Dorrego, moneda corriente Hace dos semanas, en la misma zona (entre Remedios de Escalada y Dorrego, varias cuadras desde Lamadrid hacia el sur) hubo otro corte similar, aunque aquella vez fue en medio de la tormenta y luego de que un rayo cayera cerca.