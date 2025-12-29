Se esperan cortes de luz este lunes en Mendoza: los departamentos afectados
Este lunes 29 de diciembre se esperan cortes de luz programados en Mendoza por tareas de mantenimiento. Mirá qué zonas estarán sin luz y en qué horarios.
Este lunes 29 de diciembre habrá cortes de luz en distintas zonas de Mendoza, según el cronograma informado por Edemsa. Los trabajos se realizarán durante la mañana y el mediodía, por lo que algunas áreas permanecerán sin luz por varias horas.
Desde Edemsa indicaron que los cortes de luz responden a tareas de mantenimiento y mejora en la red eléctrica. Estas interrupciones están programadas con anticipación y buscan optimizar el servicio de luz en los departamentos afectados.
Te Podría Interesar
Dos departamentos registrarán cortes de luz este lunes
Guaymallén:
- Entre calles Elpidio González, Las Madreselvas, San Francisco del Monte y Tuyuti y áreas adyacentes; San Francisco del Monte. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle 12 de Octubre, entre Severo del Castillo y Mauricio Grenon y zonas aledañas; Puente de Hierro. De 9.45 a 13.45 h.
Maipú:
- En calle Patagonia, hacia el sur de Mitre. De 8.30 a 10.30 h.
Las autoridades recomiendan tomar precauciones durante el corte de luz, especialmente en hogares y comercios que dependen de la luz para sus actividades diarias. Ante cualquier inconveniente, se sugiere comunicarse con la empresa distribuidora del servicio en Mendoza.