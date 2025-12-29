Presenta:

Se esperan cortes de luz este lunes en Mendoza: los departamentos afectados

Este lunes 29 de diciembre se esperan cortes de luz programados en Mendoza por tareas de mantenimiento. Mirá qué zonas estarán sin luz y en qué horarios.

Los trabajos en la red eléctrica obligarán a interrumpir el suministro de luz en sectores puntuales del Gran Mendoza.

Este lunes 29 de diciembre habrá cortes de luz en distintas zonas de Mendoza, según el cronograma informado por Edemsa. Los trabajos se realizarán durante la mañana y el mediodía, por lo que algunas áreas permanecerán sin luz por varias horas.

Desde Edemsa indicaron que los cortes de luz responden a tareas de mantenimiento y mejora en la red eléctrica. Estas interrupciones están programadas con anticipación y buscan optimizar el servicio de luz en los departamentos afectados.

Vecinos de Guaymallén y Maipú se verán afectados por un corte de luz durante la mañana y el mediodía de este lunes.

Dos departamentos registrarán cortes de luz este lunes

Guaymallén:

  • Entre calles Elpidio González, Las Madreselvas, San Francisco del Monte y Tuyuti y áreas adyacentes; San Francisco del Monte. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle 12 de Octubre, entre Severo del Castillo y Mauricio Grenon y zonas aledañas; Puente de Hierro. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú:

  • En calle Patagonia, hacia el sur de Mitre. De 8.30 a 10.30 h.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones durante el corte de luz, especialmente en hogares y comercios que dependen de la luz para sus actividades diarias. Ante cualquier inconveniente, se sugiere comunicarse con la empresa distribuidora del servicio en Mendoza.

