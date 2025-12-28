Chile bajo alerta roja: por qué y en qué zonas se activó la emergencia

Chile transita el cierre de 2025 bajo condiciones climáticas críticas, luego de que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declarara alerta roja por calor extremo en la Región Metropolitana . La medida rige ante el pronóstico de altas temperaturas que se extenderán desde este lunes 29 hasta el miércoles 31 de diciembre, en coincidencia con las celebraciones de Año Nuevo.

De acuerdo con la alerta meteorológica vigente, las temperaturas máximas podrían alcanzar los 36 grados, especialmente en sectores de la precordillera, mientras que en los valles de la región oscilarán entre 34 y 36°C, y en la Cordillera de la Costa se prevén registros de 33 a 35°C.

En este escenario, Senapred recomendó a la población extremar las precauciones y adoptar medidas preventivas frente a los riesgos asociados al calor extremo, con especial énfasis en la protección de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La situación no se limita a la capital chilena. También se mantiene alerta roja por altas temperaturas en las regiones de Ñuble, O'Higgins y Maule, ampliando el impacto del fenómeno en la zona central del país.

Ante la ola de calor, autoridades chilenas de distintas áreas reforzaron el llamado a la prevención y el autocuidado. La ministra (s) de Desarrollo Social y Familia, Paula Poblete, remarcó que “las altas temperaturas son un riesgo sanitario evitable” y subrayó que la principal recomendación es hidratarse de manera permanente, además de usar ropa ligera, gorro, protector solar y evitar la exposición directa al sol entre las 11 y las 17 horas.

Poblete advirtió especialmente sobre el cuidado de niños pequeños y adultos mayores, y recordó que los pronósticos indican temperaturas sostenidas por encima de los 34 grados, lo que incrementa los riesgos sanitarios.

En la misma línea, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, señaló que estas medidas deben extremarse cuando se realiza actividad física, ya que el calor aumenta el riesgo de deshidratación y golpes de calor. Además, enfatizó que “nada reemplaza al agua para hidratarse”, y alertó sobre el consumo de bebidas con cafeína, que pueden favorecer la deshidratación.

Golpe de calor: una emergencia médica

Las autoridades sanitarias advirtieron que el golpe de calor constituye una emergencia médica. Entre los principales signos de alarma se encuentran la taquicardia en reposo, temperatura corporal cercana a los 40 grados, piel roja y caliente, confusión, pérdida de conciencia o desmayos.

Ante estos síntomas, se recomendó trasladar de inmediato a la persona a un lugar fresco, aplicar paños fríos en zonas como el cuello, el abdomen y la parte interna de los codos, y no suministrar líquidos si el cuadro es grave, para evitar riesgos de asfixia.

Finalmente, se indicó que ante una situación de emergencia se debe contactar de inmediato al servicio de urgencias o a las líneas de atención sanitaria disponibles, mientras que en casos de duda se recomienda consultar a los sistemas de orientación médica habilitados las 24 horas.