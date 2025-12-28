Cómo estará el tiempo durante el 31 de diciembre y el 1 de enero en Mendoza

Se acerca el fin de año y muchas personas se preguntan qué dirá el pronóstico climático durante la última noche del año el día miércoles y el primero de enero el jueves, para saber qué les depara el tiempo para la última festividad del año.

El Servicio Meteorológico Nacional indica que para la jornada del miércoles el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y luego con probabilidades de que se produzcan tormentas aisladas por la tarde/noche. Aún así, la máxima pronosticada es de 34°C y la mínima de 21°C, caluroso como los últimos días el año.

El tiempo del día jueves no sufrirá grandes modificaciones. Se espera que esté parcialmente nublado durante toda la jornada con una máxima de 35°C y una mínima de 21°C.

El lunes se presenta con un escenario plenamente veraniego en Mendoza , marcado por temperaturas muy elevadas y un ambiente inestable. La jornada tendrá una mínima de 22° y una máxima que alcanzará los 37°, con calor intenso desde las primeras horas y nubosidad variable a lo largo del día.

Durante la tarde y la noche se espera un aumento de la inestabilidad, con tormentas aisladas que podrán desarrollarse en distintos puntos del territorio. Los vientos moderados del noreste acompañarán el desarrollo de la jornada y favorecerán la formación de estos fenómenos, en un contexto de calor persistente.

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta por tormentas y granizo para toda la provincia de Mendoza, es decir, para todos los departamentos. Según el organismo, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas más fuertes ocurrirán pasada las 20.

En las zonas de alta cordillera, las precipitaciones podrían darse mayormente en forma de nieve y/o granizo, por lo que se recomienda extremar precauciones ante posibles complicaciones en rutas de montaña. El lunes se perfila así como una jornada muy calurosa e inestable en Mendoza, con lluvias y tormentas que podrían presentarse con intensidad variable en todo el territorio.