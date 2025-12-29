Edemsa anunció cortes de luz en Ciudad y otros dos departamentos de Mendoza este martes

La empresa de electricidad dio a conocer las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Edemsa anunció en qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz este martes 30 de diciembre. Esto debido a tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en tres departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén y San Rafael.

Mantenimiento Programado #Edemsa

Martes 30 de Diciembre.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/lcyvyB6zsF — EDEMSA (@Edemsa) December 29, 2025 También cabe recordar que no se realizarán tareas los días miércoles y jueves, por lo que la actividad programada de Edemsa se retomará recién el viernes 2 de enero.