Edemsa anunció cortes de luz en Ciudad y otros dos departamentos de Mendoza este martes

La empresa de electricidad dio a conocer las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa anunció en qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz este martes 30 de diciembre. Esto debido a tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en tres departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén y San Rafael.

También cabe recordar que no se realizarán tareas los días miércoles y jueves, por lo que la actividad programada de Edemsa se retomará recién el viernes 2 de enero.

Cortes de luz programados para este martes 30/12

Ciudad

  • En la intersección de calles Espejo y Manuel Belgrano y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.

Guaymallén

  • Entre calles Proyectada G82, Lateral Sur del acceso este, Cane y Becker y áreas adyacentes; Jesús Nazareno. De 8.00 a 12.00 h.

San Rafael

  • Entre calles Emilio Mitre, Tirasso, Tropero Sosa y Leandro Alem. De 8.30 a 12.30 h.

