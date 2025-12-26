Edemsa anunció cortes de luz para este fin de semana, con una particularidad
La empresa de electricidad continuará con las tareas programadas durante el fin de semana y publicó en qué zonas habrá cortes de luz.
Edemsa anunció cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este fin de semana, debido a tareas de mantenimiento preventivo que la empresa realiza de manera periódica, con la particularidad de que el sábado no habrá afectación del servicio.
Cortes de luz programados para este fin de semana
Según el cronograma, solo habrá cortes el domingo y en determinados sectores de Maipú, de 9 a 12 horas:
- En calle Urquiza, entre Espejo y Tropero Sosa.
- En calle El Porvenir, entre Urquiza y Castro Barros.
- En calle Perito Moreno, entre Canal Pescara y Castro Barros.
- En calle Videla Castillo, hacia el Oeste de Canal Pescara, en Loteo Quintas de Rusell y zonas aledañas; Coquimbito.