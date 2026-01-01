Apagón masivo en el AMBA: más de 13.000 usuarios empezaron el 2026 sin luz

Live Blog Post

Edesur inició un "operativo especial" para restablecer el suministro eléctrico en el AMBA

Este miércoles, 10.336 usuarios de Edesur permanecen sin luz en sus hogares, mientras que, los usuarios de Edenor afectados son otros 4.135. En ese contexto, desde Edesur emitieron un comunicado en el que informaron que se está llevando a cabo un "operativo especial".

"Montamos un operativo especial para atender las fallas relacionadas con la alta demanda por la ola de calor, que afecta nuestra zona de concesión en la previa de Año Nuevo", reza el comunicado de Edesur, que agrega: "Cuadrillas, equipos técnicos y personal de atención al cliente trabajarán hoy y mañana para garantizar el normal suministro".

edesur Edesur informó que están llevando a cabo un operativo especial ante el apagón masivo en el AMBA. X Edesur

Finalmente, indicaron cuáles son los canales de atención de Edesur ante las fallas eléctricas: