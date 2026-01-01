Año Nuevo con calor extremo: así estará el tiempo en Buenos Aires los primeros días de enero

El Servicio Meteorológico Nacional informó que en el comienzo de enero el calor reinará en Buenos Aires.

Muchos se acercan a los espejos de agua para refrescarse en medio de la ola de calor.

El 2026 comenzó con temperaturas elevadas y condiciones climáticas agobiantes en la Ciudad de Buenos Aires. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primera semana de enero estará marcada por el calor constante y la ausencia de lluvias. ¿Cuándo llegará el alivio?

Este jueves 1° de enero, feriado por Año Nuevo, ya se hace sentir la jornada calurosa, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 29 y 30 grados. De acuerdo con el SMN, el cielo se mantendrá despejado a lo largo de todo el día, sin indicios de inestabilidad.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires El organismo oficial indicó que la tendencia continuará durante los días siguientes. Para el viernes 2 de enero se espera un leve descenso de temperatura, con una máxima estimada en 27 grados y una cobertura mayormente nublada en el cielo. A pesar del cambio en las condiciones de nubosidad, no se anticipan precipitaciones.

pronostico caba 1 1 El pronóstico del SMN para Año Nuevo- SMN El fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de enero mantendrá el patrón térmico elevado. Se proyectan temperaturas máximas de entre 28 y 29 grados, con cielos algo nublados. La humedad y la radiación solar continuarán siendo factores relevantes, en un contexto de estabilidad atmosférica que no muestra señales de alteración.

Para el lunes 5 de enero, el SMN prevé que el termómetro volverá a alcanzar los 30 grados. No se esperan lluvias significativas, lo que refuerza la continuidad del ciclo de calor que afecta a la región desde el inicio del año. La jornada se desarrollará bajo un cielo mayormente estable, con condiciones que podrían favorecer un incremento en la sensación térmica.