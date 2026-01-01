De Mendoza a Tucumán: dónde nacieron los primeros bebés argentinos del 2026

Los brindis no faltaron para dar comienzo al 2026 en Argentina . Pero, mientras millones de personas celebraban la llegada del Año Nuevo , otros miles se encontraban en distintos hospitales del país para recibir a los primeros bebés del año. Conocé quiénes son y dónde nacieron.

Juana Delfina Salinas es la primera bebé nacida en el país este 1° de enero. El nacimiento se produjo exactamente a las 00:00 horas en el Hospital Lagomaggiore, en la provincia de Mendoza. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Salud provincial, que informaron que la niña pesó 3.290 gramos y nació con 39 semanas de gestación en buen estado de salud.

Juana Delfina es la primera hija de Iara Salinas, de 21 años, y Nahuel Chupitea. La familia reside en el barrio Eva Perón, en el departamento de Las Heras. El parto transcurrió sin complicaciones y la madre también se encuentra en buen estado, de acuerdo a los reportes médicos.

En otras provincias del país también se registraron nacimientos en los primeros minutos del nuevo año. En Tucumán, Helena Giselle fue la primera bebé del 2026. Nació a las 00:02 horas en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Su madre, Mayra Giselle Zalazar, había comenzado el trabajo de parto minutos antes de la medianoche. La bebé nació por parto normal y pesó 3,860 kilogramos. Ambas se encuentran en perfecto estado de salud.

El ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, fue quien dio a conocer el nacimiento mientras informaba al gobernador Osvaldo Jaldo. A las 00:08, también en Tucumán, nació Noah Alejandro, hijo de Milagros Romero, mediante cesárea. La jornada continuó con actividad constante en la maternidad de la provincia.

bebe pergamino Octavio, el primer bebé de Pergamino, junto a sus padres. Gentileza La Opinión Online

En la provincia de Salta, el primer nacimiento del año ocurrió a la 01:35 en el Hospital Público Materno Infantil. La bebé fue registrada como Hannah, con un peso de 3,210 kilogramos y una talla de 48,5 centímetros. La madre, Florencia, de 26 años, había ingresado al hospital a las 21:36 del 31 de diciembre, en la semana 40 de gestación, acompañada por su pareja, Víctor. El parto se desarrolló con normalidad.

En San Juan, la primera bebé del año fue Natalia Morales. Nació a las 2:28 de la madrugada en el Hospital Rawson, por cesárea. La niña pesó 2.700 gramos. El estado de salud de la madre y de la recién nacida fue calificado como excelente por los equipos médicos. Los padres, Leonardo Antonio y Solange Atampiz, expresaron su alegría por recibir el año con el nacimiento de su hija.

En la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, Octavio fue el primer bebé del año. Nació a las 3:04 de la madrugada del jueves 1 de enero, en el Hospital San José. El parto se realizó por cesárea y el bebé pesó 3,330 kilogramos. El procedimiento se desarrolló con normalidad, según informaron fuentes del establecimiento. Tanto el recién nacido como su madre se encontraban en buen estado de salud tras el nacimiento.

bebe la plata Benicio nació en el Hospital San Roque de Gonnet de La Plata. Gentileza 0221

En La Plata, el primer nacimiento de 2026 se produjo a las 4:24 de la madrugada en el Hospital San Roque de Gonnet. El bebé fue registrado como Benicio Felipe. Nació sin complicaciones, con un peso de 3.750 gramos. Tanto él como su madre, Gabriela, y su padre, Facundo, se encuentran en buen estado. El parto estuvo a cargo del personal de guardia del hospital.

En todo el país, los hospitales y maternidades vivieron una jornada intensa durante las primeras horas del 2026, marcada por nacimientos que coincidieron con la llegada del nuevo año.