Decenas de muertos y al menos 100 heridos tras un incendio en un centro turístico de esquí en Suiza

Las autoridades en Suiza informaron que "varias decenas" de personas se presumen muertas y por lo menos 100 resultaron heridas tras un incendio en el bar de un centro de esquí en Suiza.

En una rueda de prensa, expresaron que las víctimas de la tragedia son de diferentes nacionalidades y se está trabajando para identificarlas. El ministerio de Exteriores de Italia citó a la policía suiza diciendo que hay unos 40 muertos que no han podido ser identificados por las quemaduras.

Muchos de los heridos también tienen lesiones "significativas" y quemaduras.

Se han enviado unos 10 helicópteros, 40 ambulancias y 150 socorristas al lugar de los hechos en Crans-Montana, cantón de Valais.

La unidad de cuidados intensivos del hospital en Valais está completamente llena, con pacientes siendo enviados a otros centros de cuidados para quemaduras.

Los funcionarios alertaron a la ciudadanía de tomar precauciones para no añadir presión adicional a los hospitales.

No se mencionó la causa del incendio, pero un fiscal local descartó que se tratara de un ataque.

La policía divulgó un video tomado después del incendio que muestra la terraza del bar Le Constellation.

Hay mesas, asientos y cojines tirados por el recinto. Se cree que el incendio empezó en el piso inferior.

Lo que se sabe hasta ahora

A eso de la 01:30 hora local (00:30 GMT) se registró un incendio "de origen indeterminado" en el bar Le Constellation en Crans-Montana.

Un joven que estaba dentro del bar expresó al noticiero 24 Heures, "dispositivos pirotécnicos instalados en botellas ordenadas (por clientes) en la discoteca habrían provocado un incendio en el techo", que "habría estallado muy rápido", desencadenando escenas de pánico.

Igualmente, un residente de Crans-Montana dijo al mismo noticiero que había "escuchado helicópteros toda la noche". "Con los fuegos artificiales, al principio no entendíamos de qué iba todo. Y entonces vimos el humo."

En la rueda de prensa que posteriormente dieron las autoridades del Valais no se comentanaron las causas del incendio, pero testigos citados por los medios suizos culpan a los artefactos pirotécnicos.

El portavoz de la policía del cantón de Valais, Gaëtan Lathion, mencionó con anterioridad a la agencia AFP de "una explosión de origen desconocido", pero no dio más detalles.

