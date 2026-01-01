Cromañón suizo: los impactantes videos de la tragedia que dejó decenas de víctimas en Año Nuevo

Tras el brindis por el Año Nuevo , lo que debía ser un festejo terminó en tragedia. Un incendio seguido de una explosión en un bar de la estación de esquí Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais, provocó al menos 40 muertes y dejó 115 personas heridas.

El hecho ocurrió en la madrugada del jueves 1° de enero, durante celebraciones por la llegada del año 2026, según confirmó el jefe de la Policía local, Frédéric Gisler.

El siniestro se produjo alrededor de la 1:30 de la madrugada en el bar Constellation, un local con capacidad para unas 300 personas, orientado a un público joven y ubicado en una zona turística del suroeste suizo.

Equipos de emergencia compuestos por 10 helicópteros, 40 ambulancias y 150 profesionales entre rescatistas, paramédicos y socorristas fueron desplegados en el lugar para asistir a los afectados y controlar el fuego.

Las causas del incendio aún no han sido confirmadas. La fiscal general de Valais, Béatrice Pilloud, aseguró en conferencia de prensa que la investigación está en curso y que por el momento se considera que se trató de un accidente. En ese marco, la fiscalía descartó que el siniestro haya sido provocado por un ataque o un acto deliberado.

En relación con las posibles causas, el embajador de Italia en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, mencionó que el fuego podría haberse originado cuando un petardo encendido en el interior del bar alcanzó el techo del local. Precisamente, esto nos recuerda, en Argentina, a la masacre de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004 en el barrio porteño de Once, durante un recital de la banda de rock Callejeros.

Allí, uno de los asistentes prendió una bengala, que impactó en una media sombra en el techo -una especie de tela de plástico inflamable-, lo que provocó un incendio. Si bien el fuego cesó, el humo, el corte de luz y el cierre con candado de las salidas de emergencia dieron lugar a la tragedia. Los gases tóxicos producto de los materiales inflamables asfixiaron a la mayoría de los presentes, dejando un saldo de 194 fallecidos y 1432 heridos.

Las otras versiones de los testigos del incendio en Suiza

Por otro lado, algunos testimonios de personas que se encontraban dentro del local aportan otras posibles causas. Emma y Albane, dos sobrevivientes, relataron que lograron escapar del bar en medio del “pánico absoluto”. Según dijeron, el fuego se habría iniciado con una vela colocada sobre una botella de champán. “Todo el mundo gritaba”, aseguraron.

Otra testigo, Victoria, sostuvo que una bengala encendida en una botella habría sido levantada por una mujer subida a los hombros de otra, lo que provocó que el fuego alcanzara el techo del bar. En su relato, las llamas se propagaron a gran velocidad, lo que generó una situación de caos generalizado. La Policía no ha confirmado ninguna de estas versiones hasta el momento.

Según los primeros informes, el fuego se extendió rápidamente desde el sótano hacia la planta superior del establecimiento. La rápida propagación de las llamas dificultó la evacuación de los presentes y complicó las labores iniciales de los servicios de emergencia. La magnitud del incendio provocó una explosión, aunque no se ha determinado con precisión su origen.

