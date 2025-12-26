Un incendio generó preocupación en el oeste de Godoy Cruz

Un grave incendio se desató este viernes al mediodía en las inmediaciones del basural ubicado en el Campo Papa.

Un grave incendio se desató este viernes al mediodía en las inmediaciones del basural ubicado en el Campo Papa, generando una densa columna de humo que se percibe desde distintos puntos del departamento de Godoy Cruz. Las autoridades locales activaron de inmediato los protocolos de emergencia para evitar que el foco se extienda hacia las zonas residenciales colindantes.

Según informaron las fuentes oficiales, en estos momentos "continúan trabajando en el lugar 2 dotaciones de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz". Los efectivos se encuentran realizando tareas de ataque directo sobre el frente del fuego en el basural, intentando enfriar los materiales altamente inflamables acumulados en el Campo Papa.

El operativo cuenta con una logística reforzada para garantizar el suministro de agua constante en la zona afectada. Las tareas se desarrollan con el "apoyo de cisternas municipales y bomberos de Cuartel Central", quienes colaboran para abastecer a las unidades que combaten el incendio. Esta coordinación entre distintas fuerzas es vital para controlar las ráfagas que complican la labor en el basural del Campo Papa.