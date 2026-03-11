Fotos y videos: impresionante incendio en el casino del Tótem Boulevard en San Martín

El espacio comercial donde funciona la Sala Este del Casino de Mendoza fue azotado este miércoles por un fuerte incendio. No se registraron heridos.

La impactante escena del incendio en la Sala Este del Casino de Mendoza.

Un impresionante incendio azotó la tarde de este miércoles al predio del Tótem Boulevard, donde funciona la Sala Este del Casino de Mendoza, en la ciudad de San Martín. De acuerdo con las primeras informaciones, el fuego se extendió por varios sectores del espacio comercial y la columna de humo se observaba desde varios kilómetros.

El siniestro de gran magnitud se produjo pasadas las 16 en las instalaciones ubicadas en calle Miguez y Ruta 50, donde también funcionan un hotel spa, consultorios médicos, comercios y restaurantes.

image Una toma aérea del incendio en el Tótem Boulevard. Gentileza. Las fuentes consultadas por MDZ sostuvieron que las llamas se extendieron por distintos zonas del predio, motivo por el cual se desplazaron a todas las dotaciones disponibles de bomberos policiales y voluntarios de los departamentos de San Martín, Guaymallén, Rivadavia y Santa Rosa.

Asimismo, trabajó en la escena personal de Defensa Civil San Martín y se contó con apoyo hídrico de la comuna y colaboró también en el operativo personal policial de la jurisdicción.

Pasadas las 18, fuentes oficiales indicaron que no se habían registrado heridos de ningún tipo, aunque un bombero voluntario y tres civiles fueron trasladados por intoxicación al Hospital Perrupato.