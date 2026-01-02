Ordenaron la detención de la conductora borracha que atropelló y mató en Nordelta
La mujer impactó por detrás con su camioneta a Ramón Oscar Olivera. El test de alcoholemia arrojó 0,63 litros de alcohol en sangre.
El domingo pasado, Yesica Loreley Quevedo atropelló y mató a Ramón Oscar Olivera en Nordelta. El hombre se dirigía a su trabajo en el barrio privado Santa Bárbara, cuando fue impactado por detrás por la camioneta Jeep Renegade de color blanca.
En las últimas horas, los fiscales Cosme Iribarren y José Amallo ordenaron detener a Loreley Quevedo.
Te Podría Interesar
Noticia en desarrollo…