Presenta:

Policiales

|

Nordelta

Ordenaron la detención de la conductora borracha que atropelló y mató en Nordelta

La mujer impactó por detrás con su camioneta a Ramón Oscar Olivera. El test de alcoholemia arrojó 0,63 litros de alcohol en sangre.

MDZ Policiales

La mujer tiene siete multas de tránsito.&nbsp;

La mujer tiene siete multas de tránsito. 

X

El domingo pasado, Yesica Loreley Quevedo atropelló y mató a Ramón Oscar Olivera en Nordelta. El hombre se dirigía a su trabajo en el barrio privado Santa Bárbara, cuando fue impactado por detrás por la camioneta Jeep Renegade de color blanca.

En las últimas horas, los fiscales Cosme Iribarren y José Amallo ordenaron detener a Loreley Quevedo.

Te Podría Interesar

tragedia en nordelta

Noticia en desarrollo…

Archivado en

Notas Relacionadas