Se conocieron las millonarias multas que tenía la conductora que atropelló a un hombre en Nordelta

Yesica Loreley Quevedo atropelló y mató a Ramón Oscar Olivera en Nordelta. En estos momentos, se encuentra en libertad.

El domingo pasado, Yesica Loreley Quevedo atropelló y mató a Ramón Oscar Olivera en Nordelta. El hombre se dirigía a su trabajo en el barrio privado Santa Bárbara, cuando fue impactado por detrás por la camioneta Jeep Renegade de color blanca.

Se conocieron las multas de tránsito de la camioneta “La mujer tenía multas por exceso de velocidad, y también por andar con el celular manejando”, detalló Estefi Carmona, sobrina de Ramón, en diálogo con MDZ. En la página web del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se observa que la camioneta tenía siete multas de tránsito, con un valor total que supera el millón de pesos.

Nordelta multas GPBA La primera de ellas, con fecha del 26 de noviembre de 2025, es por exceder los límites de velocidad en el partido bonaerense de Tigre. Dicha multa tiene un valor de $128.325. El 28 de diciembre, cuenta con una multa por exceso de velocidad en el partido bonaerense de San Isidro, con un valor de $256.650.

A su vez, cuenta con otras cinco multas con un valor de $256.650, por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos en Dolores, Merlo, San Isidro, Ituzaingó y Tigre.

La conductora fue liberada Tras el choque, personal policial le realizó un test de alcoholemia a la conductora, que arrojó un resultado positivo de 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre. La mujer fue detenida en el lugar, aunque este martes recuperó su libertad luego de pagar una fianza.