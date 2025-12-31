"Justicia sería que esté presa": el desesperado pedido de la familia del hombre atropellado en Nordelta

En diálogo con MDZ, Estefi Carmona, sobrina de Ramón Oscar Olivera, cargó contra la conductora y exigió justicia por su tío.

El domingo pasado, Ramón Oscar Olivera (49) murió tras ser atropellado por una conductora borracha en la localidad bonaerense de Nordelta cuando iba a trabajar. Tras el trágico hecho, la mujer fue detenida, pero recuperó su libertad tras pagar una fianza. Ahora, la familia de la víctima exige justicia.

En diálogo con MDZ, Estefi Carmona, sobrina de Ramón, habló sobre su tío y lo describió como una persona muy presente. “Lo recuerdo con mucho cariño, uno de los más pegados a mí”, indicó Estefi. Y expresó con dolor: “Mi familia se encuentra destrozada”.

Según trascendió, Olivera estaba preparando su festejo de 50 y esperaba a su primer hijo. Sobre esto, la joven reveló: “Sólo algunos de la familia sabían que iba a ser padre por primera vez. Y ahora cumplía los 3 meses, iba a contarles a todos, hacerlo público. Y no le dio tiempo. Se siente un montón la pérdida, más siendo tan trágica”.

El pedido de justicia Por otro lado, se refirió a la situación de Yesica Loreley Quevedo, la conductora que atropelló y mató a su tío. Cabe destacar que, en un primer momento, fue detenida tras dar positivo en el test de alcoholemia. Pero, días después, fue liberada tras pagar una fianza.