Tragedia en Nordelta: una conductora borracha atropelló y mató a un hombre que se dirigía a trabajar

Un hombre de 49 años murió tras ser atropellado por una conductora alcoholizada en la localidad de Nordelta, partido de Tigre.

Un trágico accidente ocurrió en Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, cuando una conductora que manejaba bajo los efectos del alcohol atropelló y mató a un hombre que caminaba por el costado de la calle. El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo en el Corredor Bancalari, a la altura del barrio privado Santa Bárbara.

Así fue el impactante momento tragedia en nordelta Según informaron fuentes policiales, la mujer circulaba a bordo de una camioneta Jeep Renegade cuando perdió el control del vehículo. En ese momento, no advirtió la presencia de la víctima, que caminaba por la banquina, y terminó atropellándolo violentamente.

El dramático momento quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la zona. En las imágenes se observa al hombre cruzar la calle y continuar caminando por el costado del camino, hasta que aparece en escena la camioneta blanca. Metros antes del impacto, la conductora mordió el cordón y finalmente embistió a la víctima por la espalda.

Alcoholemia positivo Tras el choque, personal policial le realizó un test de alcoholemia a la conductora, que arrojó un resultado positivo de 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre. La mujer fue detenida en el lugar, aunque este martes recuperó su libertad luego de pagar una fianza.

La conductora fue identificada como Yesica Loreley Quevedo, de 41 años, con domicilio en Lomas de Zamora, y dedicada a un emprendimiento de colchonetas para yoga, conocidas como mats.