Esperaba a su primer hijo y preparaba su fiesta de 50: quién era el hombre que murió tras ser atropellado por una borracha en Nordelta

Ramón Oscar Olivera fue atropellado mientras se dirigía a trabajar en Nordelta. La conductora fue detenida, pero recuperó su libertad tras pagar una fianza.

El hecho ocurrió en el Corredor Bancalari, a la altura del barrio privado Santa Bárbara.

El domingo pasado, un terrible hecho conmocionó a la localidad bonaerense de Nordelta. Una conductora borracha perdió el control de su camioneta Jeep Renegade y atropelló a un hombre que iba por el costado del camino. Tras el hecho, fue detenida, pero el martes recuperó su libertad tras pagar una fianza.

Quién era la víctima fatal La víctima fue identificada como Ramón Oscar Olivera (49). Tenía 15 hermanos y realizaba tareas de mantenimiento en el barrio privado Santa Bárbara.

Olivera iba a cumplir 50 años el próximo 7 de enero y estaba preparando una importante fiesta. Además, iba a ser papá por primera vez. Su novia estaba embarazada de tres meses.

Cómo fue el trágico episodio El hecho ocurrió durante la mañana del domingo pasado, en el Corredor Bancalari, a la altura del barrio privado Santa Bárbara. En las imágenes se observa que la mujer circulaba a bordo de una camioneta Jeep Renegade cuando perdió el control del vehículo. En ese momento, no advirtió la presencia de la víctima, que caminaba por la banquina, y terminó atropellándolo violentamente.

Así fue el impactante momento tragedia en nordelta Tras el choque, personal policial le realizó un test de alcoholemia a la conductora, que arrojó un resultado positivo de 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre. La mujer fue detenida en el lugar, aunque este martes recuperó su libertad luego de pagar una fianza.