Se conoció un video conduciendo de la mujer que atropelló y mató a un hombre en Nordelta

Después del trágico hecho que ocurrió en Nordelta hace algunos días, donde una mujer alcoholizada atropelló a un hombre que iba caminando al trabajo, se conoció un nuevo video que la imputada, Yesica Loreley Quevedo, había publicado en redes sociales, grabándose mientras manejaba.

La conductora, que dio positivo en el test de alcoholemia, había hecho una publicación en su cuenta privada de Instagram, donde se la ve manejando mientras se graba, junto al mensaje “respirar, hacer una pausa”.

Junto al video, la imputada escribió: "Ser fuerte todo el tiempo es agotador, lo sé. Estamos en un mes difícil… todos corren para cerrar ciclos, etapas, el sistema que nos colapsa y la vida que nos atraviesa. Pareciera que ser fuertes es una carrera sin fin. Yo solo te deseo que en esos momentos puedas hacer una pausa y respirar", publicó en una especie de mensaje inspirador de cierre de año.

Estas imágenes se dan en un momento que reflejan el nivel de imprudencia con la que la imputada circulaba en su camioneta, con la que atropelló a Ramón Oscar Olivera, de 49 años.