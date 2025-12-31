Quién es la mujer que atropelló y mató a un hombre en Nordelta

Yesica Loreley Quevedo perdió el control de su camioneta y atropelló a Ramón Oscar Olivera. Fue detenida, pero recuperó su libertad tras pagar una fianza.

El domingo pasado, una conductora atropelló y mató a Ramón Oscar Olivera en Nordelta. Tras el trágico hecho, la mujer dio positivo en el test de alcoholemia y fue detenida. Sin embargo, días después recuperó su libertad tras pagar una fianza.

Quién es la conductora Se trata de Yesica Loreley Quevedo (41), quien vive en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. La mujer tiene un emprendimiento de colchonetas para yoga, conocidos como mats.

Su cuenta personal de Instagram es privada, mientras que su cuenta de mats de yoga cuenta con más de siete mil seguidores. En ella, comparte publicaciones sobre los productos que vende. Sin embargo, también sube videos y en uno de ellos se la ve manejando mientras se filma con su celular. Dicho video generó indignación ya que se grabó mientras manejaba, sonriendo y reflexionando a cámara, con el mensaje “respirar, hacer una pausa”.

Las multas de la camioneta involucrada En la página web del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se observa que la camioneta Jeep Renegade tenía siete multas de tránsito, con un valor total que supera el millón de pesos.

Nordelta multas GPBA La primera de ellas, con fecha del 26 de noviembre de 2025, es por exceder los límites de velocidad en el partido bonaerense de Tigre. Dicha multa tiene un valor de $128.325. El 28 de diciembre, cuenta con una multa por exceso de velocidad en el partido bonaerense de San Isidro, con un valor de $256.650.