Encontraron a dos hombres asesinados a balazos en una lancha: cuál es la principal hipótesis que investigan
Ambos presentaban múltiples heridas de escopeta. Se aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo de las víctimas.
Un aberrante hallazgo mantiene en vilo a la provincia de Santa Fe. Dos hombres fueron hallados asesinados a balazos en una lancha a la deriva en el río Coronda. Junto a ellos, hallaron a un animal muerto. Por el momento, las víctimas no fueron identificadas.
Cuál es la principal hipótesis
Los investigadores sospechan que se habría tramado de un asesinato en contexto de robo de ganado. El principal elemento que tuvieron en cuenta para elaborar dicha hipótesis fue la presencia del animal muerto.
Te Podría Interesar
Los investigadores sospechan que las víctimas robaron el animal y cuando el dueño o un puestero de la zona se dio cuenta, les disparó y los mató. Además, no descartan la participación de más de una persona.
La escalofriante escena del crimen
El miércoles, a la altura del barrio La Arenera, frente a la zona de islas de Sauce Viejo, encontraron una embarcación con dos hombres muertos. Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que ambos hombres presentaban múltiples heridas de escopeta. A su vez, en la escena, hallaron cartuchos de plomo y creen que se habría tratado de un ataque a corta distancia.
Video: encontraron muertos a dos hombres en una lancha
La causa se encuentra en manos del fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó el traslado de los cuerpos hacia la morgue judicial, donde se analizarán sus huellas dactilares y se les realizará una autopsia.