Encontraron a dos hombres asesinados a balazos en una lancha: cuál es la principal hipótesis que investigan

Ambos presentaban múltiples heridas de escopeta. Se aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo de las víctimas.

El hallazgo ocurrió a la altura del barrio La Arenera, frente a la zona de islas de Sauce Viejo.

Un aberrante hallazgo mantiene en vilo a la provincia de Santa Fe. Dos hombres fueron hallados asesinados a balazos en una lancha a la deriva en el río Coronda. Junto a ellos, hallaron a un animal muerto. Por el momento, las víctimas no fueron identificadas.

Cuál es la principal hipótesis Los investigadores sospechan que se habría tramado de un asesinato en contexto de robo de ganado. El principal elemento que tuvieron en cuenta para elaborar dicha hipótesis fue la presencia del animal muerto.

Los investigadores sospechan que las víctimas robaron el animal y cuando el dueño o un puestero de la zona se dio cuenta, les disparó y los mató. Además, no descartan la participación de más de una persona.

La escalofriante escena del crimen El miércoles, a la altura del barrio La Arenera, frente a la zona de islas de Sauce Viejo, encontraron una embarcación con dos hombres muertos. Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que ambos hombres presentaban múltiples heridas de escopeta. A su vez, en la escena, hallaron cartuchos de plomo y creen que se habría tratado de un ataque a corta distancia.