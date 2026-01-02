Quiénes eran los hombres que encontraron muertos en una lancha en Santa Fe
Ambos presentaban múltiples heridas de escopeta. Se aguardan los resultados de la autopsia a los cuerpos de las víctimas.
La causa que investiga el crimen de dos hombres que fueron hallados muertos con disparos de escopeta en una lancha a la deriva en el río Coronda, Santa Fe, avanza y suma nuevos detalles. En las últimas horas, se conoció la identidad de las víctimas.
Quiénes eran los hombres que encontraron muertos en una lancha
Se trata de José Oscar Cabrera y Félix Martín Cabrera, quienes eran pescadores y primos. Tenían domicilio fijado en Alto Verde, a tan solo 30 kilómetros de donde encontraron los cuerpos, según informó el medio La Capital.
Cuál es la principal hipótesis
Los investigadores sospechan que se habría tramado de un asesinato en contexto de robo de ganado. El principal elemento que tuvieron en cuenta para elaborar dicha hipótesis fue la presencia del animal muerto.
Los investigadores creen que las víctimas robaron el animal y cuando el dueño o un puestero de la zona se dio cuenta, les disparó y los mató. Además, no descartan la participación de más de una persona.
La escalofriante escena del crimen
El miércoles, a la altura del barrio La Arenera, frente a la zona de islas de Sauce Viejo, encontraron una embarcación con dos hombres muertos. Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que ambos hombres presentaban múltiples heridas de escopeta. A su vez, en la escena, hallaron cartuchos de plomo y creen que se habría tratado de un ataque a corta distancia.
La causa se encuentra en manos del fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó el traslado de los cuerpos hacia la morgue judicial, donde se analizarán sus huellas dactilares y se les realizará una autopsia.