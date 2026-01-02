Quiénes eran los hombres que encontraron muertos en una lancha en Santa Fe

Ambos presentaban múltiples heridas de escopeta. Se aguardan los resultados de la autopsia a los cuerpos de las víctimas.

El hallazgo ocurrió a la altura del barrio La Arenera, frente a la zona de islas de Sauce Viejo, Santa Fe.

Quiénes eran los hombres que encontraron muertos en una lancha Se trata de José Oscar Cabrera y Félix Martín Cabrera, quienes eran pescadores y primos. Tenían domicilio fijado en Alto Verde, a tan solo 30 kilómetros de donde encontraron los cuerpos, según informó el medio La Capital.

Cuál es la principal hipótesis Los investigadores sospechan que se habría tramado de un asesinato en contexto de robo de ganado. El principal elemento que tuvieron en cuenta para elaborar dicha hipótesis fue la presencia del animal muerto.

Santa Fe lancha muertos Dentro de la embarcación también hallaron a un animal muerto. NA Los investigadores creen que las víctimas robaron el animal y cuando el dueño o un puestero de la zona se dio cuenta, les disparó y los mató. Además, no descartan la participación de más de una persona.

La escalofriante escena del crimen El miércoles, a la altura del barrio La Arenera, frente a la zona de islas de Sauce Viejo, encontraron una embarcación con dos hombres muertos. Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que ambos hombres presentaban múltiples heridas de escopeta. A su vez, en la escena, hallaron cartuchos de plomo y creen que se habría tratado de un ataque a corta distancia.