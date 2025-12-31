Feroz tiroteo en Santa Fe: asesinaron a una adolescente embarazada y a un joven de 20 años

El feroz tiroteo dejó como dos víctimas fatales, entre ellas una adolescente embarazada, y dos heridos de gravedad.

Un violento hecho ocurrió este miércoles por la mañana en Santa Fe después de que se desatara un feroz tiroteo en el barrio Loyola Sur. Producto de esta balacera murió un joven de 20 años y una chica de 17 años que estaba embarazada. Además, otras dos personas resultaron heridas, una en grave estado.

Este tiroteo se dio en la intersección de Leumann y Diagonal Obligado después de que, repentinamente, un grupo de personas que circulaba por la calle fuera sorprendida por los disparos.

Los propios vecinos de la zona fueron los que alertaron inmediatamente a las autoridades y a los servicios de emergencia. A pesar de la llegada de la atención médica, la chica de 17 años, identificada como Juliana Ojeda, falleció en el lugar. La adolescente se encontraba atravesando el cuarto mes de embarazo, mientras que Isaías Uriel Álvarez, el joven de 20 años, falleció en el hospital debido a las múltiples heridas de bala que presentaba.

Los graves heridos por el tiroteo y la investigación Junto a las víctimas fatales, también se reportó que dos personas resultaron heridas, identificadas como Alexis Yamil Álvarez y Axel Álvarez. El primero está internado en grave estado en el Hospital Cullen.