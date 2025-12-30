Liberaron a Ricardito, el yacaré que vivió 10 años encerrado en una pileta de Buenos Aires

Un yacaré overo (Caiman latirostris) bautizado como “ Ricardito ” fue liberado en una reserva natural de la provincia de Santa Fe , luego de pasar más de una década encerrado.

El ejemplar había sido encontrado en una vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y permaneció por años en condiciones inadecuadas para su especie. De acuerdo con los expertos, vivió por mucho tiempo en la pequeña pileta de una casa.

Tras conocerse las condiciones en las que vivía, el animal fue rescatado gracias a una intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema), con apoyo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño, la Policía Federal Argentina y el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires. En una primera instancia, fue trasladado al Instituto Malbrán, y posteriormente, derivado a Santa Fe para iniciar su recuperación en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda (Criif).

Según informaron las autoridades provinciales, durante su permanencia en el Criif, “ Ricardito ” fue evaluado por un equipo interdisciplinario que monitoreó su estado general. Aunque no presentaba enfermedades, sí mostraba carencias conductuales producto del cautiverio, como la falta de comportamientos necesarios para sobrevivir en libertad. El trabajo del equipo técnico incluyó la adaptación a una dieta apropiada, la recuperación de peso y la estimulación de sus hábitos naturales.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe indicó que la decisión de reinsertarlo en un área protegida se tomó en base a criterios científicos y luego de verificar que el ejemplar podía alimentarse y desplazarse por sus propios medios. Se buscó también garantizar que el sitio de liberación no presentara contacto con poblaciones silvestres, a fin de evitar riesgos sanitarios o genéticos.

Durante el proceso, los técnicos destacaron que las reintroducciones de reptiles como los yacarés presentan una complejidad particular y que no pueden ser realizadas sin respaldo técnico. “Una liberación sin evaluación rigurosa puede terminar en abandono ecológico, con alta probabilidad de mortalidad o afectación a otras especies”, señalaron desde el Criif.

La historia de “Ricardito” puso en foco nuevamente el problema de la tenencia ilegal de fauna silvestre. En este caso, el animal había vivido en una pileta dentro de un hogar, en condiciones completamente alejadas de su entorno natural.

El ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, destacó que el procedimiento fue parte de una política pública basada en ciencia y compromiso institucional. “Esta liberación no es solo un hecho emotivo o simbólico: es el resultado concreto de una política pública que elige actuar con evidencia científica, responsabilidad institucional y compromiso con la vida”, sostuvo en un comunicado oficial.

El operativo de reinserción de fauna, explicaron desde el ministerio, no puede ser visto como un evento aislado, sino como una herramienta estratégica dentro de un enfoque integral de conservación. “Cuando se trabaja con evidencia, protocolos y equipos profesionales, las segundas oportunidades no son un gesto: son parte de un compromiso activo con la conservación”, afirmaron.