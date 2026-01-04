La madre de la mujer asesinada culpó al policía y al boliche: "Voy a llevarlo hasta las últimas consecuencias"

"Lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias", afirmó durante una charla con MDZ Nélida Rodríguez, madre de Cynthia Romina Landi Rodríguez , la mujer de 39 años que fue asesinada la madrugada de este domingo durante un enfrentamiento a la salida de un popular boliche de Guaymallén . La mujer apuntó duramente contra el policía aprehendido y el local bailable.

La progenitora de la víctima relató que alrededor de las 4, los cuidacoches que suelen trabajar en una esquina a metros de Queen Disco —lugar donde miércoles y domingos funciona The Bar—, sobre calle 25 de Mayo de Dorrego , mantuvieron una fuerte discusión con un efectivo policial, quien se movilizaba junto a dos hombres y dos mujeres a bordo de un Volskwagen Gol Trend blanco .

Al parecer, el grupo de sospechosos se retiró, pero luego regresó con claras intenciones de atacar a los "trapitos". Por ese motivo, estos últimos se ocultaron en el interior del domicilio de unos vecinos, para resguardarse. No obstante, los violentos individuos comenzaron a patear a la puerta de ingreso.

Para evitar que los acusados pudieran ingresar, Landi Rodríguez fue a cerrar la puerta con llave. Pero, en ese instante, de acuerdo con el relato de su madre, el policía aprehendido habría dicho: "Tirale nomás",

Acto seguido, uno de los sujetos descargó una ráfaga de balas contra la propiedad (cinco en total), que impactaron principalmente contra la pared y las rejas. No obstante, uno de los proyectiles ingresó a la vivienda y le dio en la axila a Landi Rodríguez .

La mujer fue rápidamente trasladada al Hospital Central por sus familiares, a bordo de un vehículo particular, aunque no logró sobrevivir e ingresó sin vida a la guardia, según lo que constataron dos médicas que estuvieron a cargo de la asistencia.

El inicio de la investigación

A raíz de la muerte de la madre de tres chicos, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos tomó inmediata intervención en la investigación por el hecho de sangre y ordenó los trabajos de efectivos de Investigaciones y la Policía Científica.

En el teatro del hecho se levantaron vainas servidas de calibre 380, por lo que quedó descartada la posibilidad de que se haya utilizado un arma reglamentaria durante la agresión. Pese a eso, de los testimonios surge que el efectivo policial que se encuentra a disposición de la Justicia, pudo haber tenido algún tipo de participación en el homicidio.

La bronca familiar con el boliche

Nélida Rodríguez criticó duramente al local bailable que funciona a pocos metros de su casa. La mujer, que aseguró que hace 50 años en esa vivienda, aseguró: "Todo se lo atribuimos al boliche ese, todos los fines de semana es lo mismo".

WhatsApp Image 2026-01-04 at 11.32.16 Testigos mostraron las marcas que dejaron las balas de alta calibre disparadas en el hecho de sangre. Maru Mena / MDZ.

Y agregó: "Con los vecinos hemos hecho notas, de todo y no lo cierran al boliche. Ahora le costó la vida a mi hija que tiene tres nenas chiquitas. Por eso quiero que las cosas se sepan como son".

La mujer subrayó que los fines de semana se repiten escenas similares: "Batallas campales, puñaladas, tiros, ladrillazos, etcétera". En ese sentido, expresó que ella sólo pide justicia y que va a llevar la situación "hasta las últimas consecuencias".

La situación del policía y el resto de los sospechosos

Por su parte, tal como lo reveló este porta, el policía sospechado por el asesinato permanecía aprehendido en una dependencia del Gran Mendoza y la fiscal Ríos aguardaba por el desarrollo de nuevo allanamientos, con los que buscaban atrapar al resto de los presuntos autores, así como también el resultado de diferentes peritajes y medidas.

A través de las pruebas que se plasmen en las próximas horas en el expediente, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) definirá la situación procesal del efectivo.

En tanto, también se puso en conocimiento a la Inspección General de Seguridad (IGS) sobre la situación del policía y se tomaron las medidas correspondientes.