Seguirá presa la pareja acusada por el asesinato de su vecino en San Rafael

La Justicia les dictó la prisión preventiva a dos de los detenidos por el asesinato de Mario Edgar Delgado , ocurrido a mediados de noviembre en San Rafael . Se trata de Mara Melisa Méndez y Brandon Alarcón , la pareja marcada como coautora del crimen de su vecino. En tanto, otros tres sospechosos quedaron acusados por un delito menor y fueron liberados.

El dictamen de la magistrada María Laura Vera Godoy , del Juzgado Penal Colegiado N°1, se ventiló previo a la feria judicial de enero en la Sala 3 del edificio del Poder Judicial de Mendoza de la Segunda Circunscripción Judicial, que funciona en San Rafael .

La magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal Andrea Rossi , quien sostuvo la acusación de homicidio simple para ambos imputados.

Además de la pareja, la investigación tiene en carpeta a otros tres sujetos, que fueron puestos en libertad al declarar ante la Justicia sobre como fue el hecho de sangre luego de ser imputados por el delito de agresión con arma.

Según indicaron fuentes allegadas al caso, estos sólo tiraron piedras y se defendieron durante el enfrentamiento que terminó en el homicidio de Delgado. Sus testimonios fueron determinantes para sostener la acusación de autoría contra Alarcón y Méndez.

La principal apuntada del asesinato y su historia con la víctima

Méndez fue detenida en los momentos posteriores a la muerte de Delgado, mientras se desarrollaban las primeras averiguaciones en la escena. No es la primera vez que Méndez tiene roces con la Justicia, ya que cuenta con un importante prontuario: fue investigada por casos de hurto simple, amenazas y lesiones leves. Su historial se inició en el año 2019 y sumó su acusación más grave días atrás, cuando testigos del hecho la señalaron como la responsable del homicidio.

Debido al grave delito por el que fue imputada en esta ocasión, y teniendo en cuenta estos antecedentes, la fiscal del caso ordenó que la presunta matadora sea trasladada al pabellón de mujeres del Complejo Penitenciario N° IV San Rafael, donde permanecerá alojada mientras avanza el proceso legal en su contra.

Con respecto al móvil del ataque, de la instrucción surgió que el día previo al asesinato, el martes 18 de noviembre, se produjo un conflicto entre los protagonistas del caso, que residen en el distrito de Cuadro Nacional. De acuerdo con las versiones que analizan las autoridades a cargo de la causa, en ese hecho previo un grupo de sujetos —presuntamente integrado por Delgado— irrumpió portando armas blancas a la casa de Méndez y hubo un fuerte cruce.

Mario Delgado portada.jpg Mario Edgar Delgado, la víctima de asesinato en la madrugada del miércoles en San Rafael.

A raíz de esto, en la jornada siguiente, los imputados fueron en busca de Delgado para recriminarle esa situación y todo terminó de la peor manera.

El asesinato en San Rafael

Pasados escasos minutos de las 3 del miércoles 19 del mes pasado, efectivos de la Comisaría 62° y de la Compañía Motorizada fueron desplazados hacia el cruce de calles Roca y Lavalle, en el distrito sanrafaelino de Cuadro Nacional, a raíz de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertaba sobre un hombre herido de bala en medio de una pelea.

Una vez en el lugar, hallaron a Delgado tendido en el suelo, con una herida de bala en la cabeza y sin signos vitales. Luego, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el deceso en la escena.

escena del crimen San Rafael La escena que dejó el asesinato de Mario Edgar Delgado en San Rafael.

Vecinos de la zona, que presenciaron algunas secuencias del dramático hecho, señalaron a Méndez como la autora, por lo que fue inmediatamente capturada en una vivienda de calle Roca, a pocos metros de donde se produjo la agresión que acabó con la vida de Delgado.

Posteriormente, con el paso de los días, los detectives policiales del caso concretaron la detención del resto de imputados. Así, antes de fin de año, se logró avanzar en la investigación y eso motivó la prisión preventiva contra Méndez y Alarcón.