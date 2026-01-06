Asesinato de Cynthia Landi: quiénes son tres policías acusados y dónde prestaban servicio

La fiscal de Homicidios Claudia Ríos avanzó la tarde de este martes con las imputaciones a los policias sospechados por el asesinato de Cynthia Romina Landi Rodríguez , la mujer de 49 años asesinada a tiros la madrugada del domingo en Guaymallén , en medio de un conflicto que mantuvieron sus hermanos, quienes trabajan como trapitos del boliche Disco Queen.

Fuentes allegadas al expediente revelaron que se trata de Víctor Alberto Cisterna Díaz , el auxiliar con destino en la Comisaría Séptima detenido en las horas posteriores al crimen de la mujer; y las hermanas Victoria Abril y Lourdes Ivonne Ricarte Muñoz , de 26 y 29 años, respectivamente, capturadas el lunes en allanamientos realizados por la División Homicidios y ambas oficial subayudante con prestaciones de servicio en la Policía Científica .

De acuerdo con las averiguaciones practicadas por este portal, el funcionario público que trabaja en la depedencia godoicruceña es conocido en la noche mendocina, ya que también se dedica a la fotografía de otro popular boliche de Guaymallén . Incluso, trascendió que han realizado proyectos en conjunto con las dos hermanas especializadas en criminalística.

A raíz de la imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego , en calidad de coautores, arriesgarán desde 10 años y 8 meses hasta 32 años de prisión , en caso de que lleguen al juicio por jurados en su contra.

Por lo pronto, los detectives del caso se apoyan en una serie de pruebas recolectadas en los días posteriores al asesinato, que consisten en testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y los resultados de las tareas de campo practicadas por los pesquisas de Homicidios, explicaron las fuentes consultadas.

El asesinato de Cynthia Landi

PORTADA ASESINATO GUAYMALLÉN Así lucía la escena, horas después del tiroteo fatal. Maru Mena / MDZ.

La reconstrucción inicial señala que fue alrededor de las 4 del domingo cuando los "trapitos" que se encontraban trabajando a la salida del boliche mantuvieron una fuerte discusión con un grupo de sujetos que, supuestamente, se negaron a pagar por el cuidado de su vehículo.

Acto seguido, los cuidacoches se refugiaron en su domicilio, donde estaban su hermana y su madre. Fue hasta allí donde llegaron los individuos con los que habían mantenido el altercado, a bordo de un Volkswagen Gol Trend blanco.

Los violentos sujetos, entre los que se encontraban tres hombres y dos mujeres, descendieron, intentaron entrar por la fuerza a la propiedad y luego efectuaron disparos contra la entrada. Fue allí cuando uno de los proyectiles le impactó en la axila a Landi Rodríguez, quien estaba cerrando la puerta con llave.

WhatsApp Image 2026-01-04 at 11.32.15 Los impactos de bala en la casa de la familia Landi Rodríguez. Maru Mena / MDZ.

Pese a que fue rápidamente trasladada, la mujer falleció camino al Hospital Central, a raíz de la herida de arma de fuego que sufrió durante el ataque a tiros

Tal como lo adelantó MDZ, durante la balacera no se utilizó un arma reglamentaria, pese a la presunta participación de tres policías en el hecho, sino que fueron balas de una pistola calibre 380. No obstante, los testimonios y el resto de las pruebas los comprometieron fuertemente.

Por su parte, la Justicia buscaba hasta la tarde de este martes a un chofer de colectivo que también forma parte de la lista de sospechosos y que fue identificado como Nahuel Stagnoli.