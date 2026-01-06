Imputaron a los tres policías detenidos como presuntos autores del homicidio de Cynthia Landi

El Ministerio Público Fiscal imputó a los tres policías implicados y detenidos en el homicidio de Cynthia Romina Landi , ocurrido este domingo por la madrugada en su casa de Dorrego, Guaymallén, presuntamente luego de una pelea a la salida del boliche Queen Disco.

A los efectivos policiales se les atribuye el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego a ambos en calidad de coautores. Uno de los imputados es hombre y las otras dos mujeres. La causa es investigada por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos .

En un comunicado, además, informaron que el cuarto que participó del hecho se encuentra prófugo. Por tal motivo, han emitido una orden de captura que se mantiene vigente hasta el momento. Este último es chofer de colectivo, señalaron.

Cynthia Romina Landi , de 39 años, fue asesinada la madrugada de este domingo durante una feroz balacera en Guaymallén . Al parecer, todo ocurrió en medio de una pelea a la salida del reconocido boliche Queen Disco. La hipótesis inicial apunta a que la mujer no era el blanco los autores de los disparos.

La información policial sostiene que faltaban algunos minutos para las 4 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un altercado entre sujetos que eran policías a la salida del boliche y cuidacoches sobre calle 25 de Mayo , en el distrito guaymallino de Dorrego. Personal policial se dirigió hasta ese lugar y se toparon con una sangrienta escena: una vecina de la zona había recibido un disparo en la axila y fue trasladada por familiares hasta el Hospital Central, a bordo de un vehículo particular.

image La casa donde estaba la víctima del homicidio. Maru Mena/ MDZ

Según la hipótesis, los "trapitos" serían hermanos de la mujer y tras protagonizar la pelea (presuntamente porque los policías no quisieron pagarles) se refugiaron en la casa de la mujer. Fue en ese instante que los efectivos pasaron a bordo de un Volkswagen Gol Trend blanco y efectuaron cinco disparos, de acuerdo con la reconstrucción.

Uno de los proyectiles le impactó a Landi mientras cerraba una persiana de su domicilio y le provocó la muerte, tal como lo constataron médicos de ese nosocomio.

La detenciones

El primero en caer fue un policía, quien fue aprehendido el domingo pasado. Luego detuvieron a dos mujeres policías en la tarde de este lunes, mientras que el cuarto que está implicado en el hecho se mantiene prófugo. Se investiga las circunstancias de los disparos y cuál fue la participación de cada uno de los implicados.

Por su parte, horas antes también había sido detenida otra mujer, cuyo DNI tarjeta fue hallado en la escena del crimen. Por eso, los pesquisas pensaban que podía estar relacionada con el hecho de sangre. No obstante, declaró, demostró que nada tenía que ver con el asesinato y fue liberada.

Declaraciones cruzadas entre la familia de la víctima y la dueña del boliche

Horas después del asesinato de Cynthia Landi Rodríguez, su madre Nélida Rodríguez rompió el silencio en una charla con este portal y apuntó directamente contra el local bailable Queen Disco: "Todo se lo atribuimos al boliche ese, todos los fines de semana es lo mismo", sostuvo. Y agregó: "Con los vecinos hemos hecho notas, de todo y no lo cierran al boliche. Ahora le costó la vida a mi hija que tiene tres nenas chiquitas. Por eso quiero que las cosas se sepan como son".

Sin embargo, este lunes rompió el silencio la propietaria de Queen Disco, la La Turca Ana Laura Nicoletti, quien manifestó que Nélida Rodríguez "es la jefa de la banda de cuidacoches, no es una vecina que se le metieron las cuidacoches, ella cuida coches y maneja la banda junto a su hijo Franco Rodríguez y Martín Landi Rodríguez". "Los dos tienen varios antecedentes policiales por agredir a los clientes y robar”, agregó.

"La noche de Queen fue con normalidad, teníamos una visita de Buenos Aires, una artista que estuvo trabajando con total normalidad y terminó con total normalidad. Apenas la policía nos comunicó de la situación yo me puse a disposición y entregué todas mis cámaras porque yo no tengo nada que ocultar", agregó.

"No es la primera vez que tiene ajuste de cuentas, porque es una familia con muchos antecedentes. No es la primera vez que esa casa es tiroteada porque son bastante conflictivas, tienen antecedentes penales, a veces los han tiroteado en pleno día", cerró.