Giro inesperado: la Turca aseguró que la madre de la mujer asesinada es la jefa de los trapitos

El asesinato de una mujer la madrugada del domingo en los alrededores de un conocido boliche de Guaymallén suma aristas. Esta vez la encargada de dar su versión de los hechos fue la La Turca Ana Laura Nicoletti , propietaria de Queen Disco.

Cerca de las 4 de la madrugada del domingo Cynthia Landi Rodriguez murió de un disparo en la axila en medio de una feroz balacera. Las primeras versiones hablaban de una discusión a la salida del boliche Queen, pero con el correr de las horas el tema se fue esclareciendo.

La información policial sostiene que faltaban algunos minutos para las 4 cuando un llamado al 911 alertó sobre una pelea entre algunas personas a la salida de Queen Disco y un grupo de cuidacoches sobre calle 25 de Mayo de Dorrego.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a la mujer de 39 años herida que fue trasladada por familiares hasta el Hospital Central, a bordo de un vehículo particular. La hipótesis inicial indicaba que la víctima no era el blanco los autores de los disparos.

La primera en hablar sobre la muerte de Cynthia Landi fue su mamá. " Lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Todo se lo atribuimos al boliche ese, todos los fines de semana es lo mismo”, dijo Nélida Rodríguez en diálogo con MDZ ayer.

"Con los vecinos hemos hecho notas, de todo y no lo cierran al boliche. Ahora le costó la vida a mi hija que tiene tres nenas chiquitas. Por eso quiero que las cosas se sepan como son. Todos los fines de semana hay batallas campales, puñaladas, tiros, ladrillazos", agregó la mujer.

Según Rodríguez, los cuidacoches discutieron con un policía que estaba con dos hombres y dos mujeres en un Volskwagen Gol Trend blanco. Los trapitos se refugiaron en su casa y su hija fue a cerrar la puerta cuando una de las balas de los agresores la alcanzó.

PORTADA ASESINATO GUAYMALLÉN

La voz de La Turca

Ayer La Turca decidió cerrar las puertas de su boliche por respeto a la familia de Cynthia Landi pero después de las declaraciones de la madre buscó derecho a réplica en MDZ Radio. “La verdad que la estoy pasando muy mal. Primero me apena muchísimo lo que le han hecho a esta chica. Nadie debe tener un final así y pido justicia. Sí tengo que aclarar que las personas acusadas y quienes estuvieron en la trifulca no estuvieron en mi negocio, no son clientes míos, no son parientes míos”, explicó Ana Laura Nicoletti.

“La noche de Queen fue con normalidad, teníamos una visita de Buenos Aires, una artista que estuvo trabajando con total normalidad y terminó con total normalidad. Apenas la policía nos comunicó de la situación yo me puse a disposición y entregué todas mis cámaras porque yo no tengo nada que ocultar”, agregó.

Y apuntó contra Nélida Rodriguez y los hermanos de Cynthia Landi. “Nely Rodríguez es la jefa de la banda de cuidacoches, no es una vecina que se le metieron las cuidacoches, ella cuida coches y maneja la banda junto a su hijo Francos Rodríguez y Martín Landi Rodríguez, los dos tienen varios antecedentes policiales por agredir a los clientes y robar”, aseguró la empresaria mendocina.

“No es la primera vez que tiene ajuste de cuentas, porque es una familia con muchos antecedentes. No es la primera vez que esa casa es tiroteada porque son bastante conflictivas, tienen antecedentes penales, a veces los han tiroteado en pleno día”, añadió

Además, La Turca aseguró que teme por su integridad física, que la familia tiene un ensañamiento con ella y que ha presentado muchas denuncias en la Justicia por los hechos delictivos protagonizados por la familia vecina de su boliche.