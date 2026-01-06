¿El prófugo más buscado de Mendoza? Alertan por el chofer de micro sospechado de matar en Guaymallén

Luego de que la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , quien lidera la investigación, solicitara su captura basándose en testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y otras pruebas recolectadas, fueron a buscarlo a su casa del barrio Belgrano , en Las Heras , pero no dieron con él.

Por ese motivo, entre los celulares de los altos cargos policiales y efectivos de Investigaciones comenzaron a circular fotografías y datos sobre el presunto homicida, a los que tuvo acceso MDZ .

Stagnoli Arenas , de 23 años, no registraba antecedentes penales recientes y se desempeña como chofer para una empresa de colectivos. Tras el crimen de Landi Rodríguez , dejó de ser visto en su domicilio y en los lugares que frecuenta, motivo por el cual aumentaron las sospechas en su contra.

El sujeto está sospechado de actuar junto a los policías Víctor Alberto Cisterna Díaz (31), quien prestaba servicio en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz , y Victoria Abril (26) y Lourdes Ivonne Ricarte Muñoz ( 29), ambas con prestaciones de servicio en la Policía Científica .

PORTADA CYNTHIA LANDI NUEVA Cynthia Romina Landi, la mujer asesinada durante el tiroteo a la salida de Queen Disco. MDZ.

Los tres funcionarios públicos fueron detenidos entre el domingo y el lunes, para finalmente ser imputados este martes por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautores, calificación por la que arriesgarán penas de entre 10 años y 8 meses hasta 32 años de cárcel, en caso de que llegue al juicio en su contra.

En caso de ser detenido, Stagnoli Arenas también correrá con la misma suerte y será acusado por el mismo delito, de acuerdo con fuentes del caso consultadas.

Por su parte, en las próximas horas se definirá el traslado de los tres policías a diferentes complejos penitenciarios de la provincia, donde quedarán alojados mientras avanza la causa en su contra.

El asesinato de Cynthia Landi

Tiroteo en Guaymallén La casa de calle 25 de Mayo, en Dorrego, donde se produjo el asesinato. Maru Mena / MDZ.

La principal hipótesis que manejan los detectives del caso, es que los policías y otros dos sujetos mantuvieron una discusión con los hermanos de Landi Rodríguez, ya que se negaron a pagarles por el cuidado de su vehículo. Luego, del altercado, regresaron armados al lugar y dispararon contra la casa de los "trapitos" y provocaron la muerte de la mujer.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 del domingo cuando cuidacoches, en medio de la salida de Queen Disco, ubicado a pocos metros de la casa de la víctima, sobre calle 25 de Mayo de Dorrego.

Cerca de allí, se produjo la fuerte discusión entre los sospechosos y los hermanos de la mujer asesinada. Acto seguido, los familiares de Landi Rodríguez se refugiaron en su domicilio, donde estaba su hermana y la madre. Fue hasta allí donde llegaron los individuos con los que habían mantenido el problema, a bordo de un Volkswagen Gol Trend blanco.

La balacera letal

Los violentos sujetos descendieron, intentaron entrar por la fuerza a la propiedad y luego efectuaron disparos contra la entrada. Fue allí cuando uno de los proyectiles le impactó en la axila a Landi Rodríguez, quien estaba cerrando la puerta con llave. La herida provocó la muerte la mujer, pese a que fue trasladada al Hospital Central.

WhatsApp Image 2026-01-04 at 11.32.16 Los agujeros que dejaron las balas de alto calibre en la casa de Landi Rodríguez. Maru Mena / MDZ.

Por su parte, se descartó que haya sido utilizada un arma reglamentaria en el hecho, ya que las balas que fueron disparadas eran de calibre 380 y no 9 milímetros, como las que utiliza la fuerza provincial, explicaron fuentes policiales.