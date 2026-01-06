La investigación interna a los 3 policías detenidos por el asesinato de Cynthia Landi

Mientras que se realiza la etapa judicial, a cargo de la fiscal de homicidios Claudia Ríos, la Inspección General de Seguridad ( IGS ) realiza en paralelo su propia investigación de los 3 efectivos, que son un hombre y dos mujeres, todos menores de 38 años.

El titular del organismo, Marcelo Puertas, señaló a MDZ Club (por MDZ Radio 105.5 ) que los tres fueron pasados "a pasiva", por lo que no podrán prestar servicios mientras permanezcan en esta situación y además cobrarán un porcentaje menor a la mitad de sus salarios.

Entre los datos importantes, el funcionario indicó que los tres policías "estaban de franco" cuando se produjo el hecho que se investiga, y que además el arma utilizada "no fue la reglamentaria".

"Nosotros ya damos inicio al sumario y quizás para el viernes de la semana que viene, vamos a estar citando las indagatorias. Es una oportunidad procesal donde ellos pueden declarar o no declarar, nombrar al abogado defensor y establecer toda la estrategia procesal defensiva que consideren pertinente", indicó Puertas.

Si bien los tres ahora están en prisión preventiva en la Comisaría 25, el titular de la IGS señaló que si recuperaran la libertad "seguirán sin trabajar (en pasiva), pero serán trasladados a Sanidad Policial a los fines de saber si están aptos o no para seguir prestando el servicio, para el caso hipotético que se disponga su reinserción laboral".

Puertas mencionó que aún la pericia no ha finalizado y que "será muy importante la discriminación que determine quién disparó. Porque la responsabilidad, la atribución de responsabilidad respecto de quién disparó y quién estaba presente no es la misma, porque hay mayor atribución de responsabilidades al autor del disparo".

El funcionario resaltó que las tres personas "no estaban uniformadas" y que estaban "desarrollando actividades de relax particulares", aunque no aclaró si salían o no del boliche Queen Disco.

"El proyectil que originó la muerte de esta señora fue de un arma que no es de la provista a los a la policía de Mendoza. Son armas que son de otro calibre, que obviamente se pueden comprar en un mercado normal o en un mercado negro. Y si tienen, lo puedes comprar inclusive en un mercado normal y tenés las habilitaciones pertinentes para aportar. En síntesis, el arma que mató a esta señora no es el arma provista normal y habitualmente con el calibre del arma que se le provee a los efectivos policiales", acotó, y no dijo si dicha pistola está o no registrada a nombre de alguno de los tres.

Sobre si el disparo lo realizó uno de los tres, también dijo que "en principio no se sabe. Los testigos dicen que sí, pero va a ser determinante la pericia".

Puertas dijo que desconoce si alguna vez los policías prestaron algún tipo de servicio extraordinario en el boliche, y que también está dentro de la investigación interna.

El asesinato de Cynthia Romina Landi en Guaymallén

Como ya se informó en MDZ, la reconstrucción inicial señala que fue alrededor de las 4 del domingo cuando los "trapitos" que se encontraban trabajando a la salida del boliche mantuvieron una fuerte discusión con un grupo de sujetos que, supuestamente, se negaron a pagar por el cuidado de su vehículo.

Acto seguido, los cuidacoches se refugiaron en su domicilio, donde estaban su hermana y su madre. Fue hasta allí donde llegaron los individuos con los que habían mantenido el altercado, a bordo de un Volkswagen Gol Trend blanco.

Escena crimen guaymallén Cynthia Landi Nélida Rodríguez (de remera negra y falda rosa y blanca), madre de la víctima, habló con MDZ tras el asesinato. Maru Mena / MDZ.

Los violento sujetos, entre los que se encontraban tres hombres y dos mujeres, descendieron, intentaron entrar por la fuerza a la propiedad y luego efectuaron disparos contra la entrada. Fue allí cuando uno de los proyectiles le impactó en la axila a Landi Rodríguez, quien estaba cerrando la puerta con llave.

Pese a que fue rápidamente trasladada, la mujer falleció camino al Hospital Central, a raíz de la herida de arma de fuego que sufrió durante el ataque a tiros.