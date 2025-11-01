Cuatro personas resultaron heridas y una mujer está grave tras un grave choque frontal en Junín

El hecho se registró este sábado por la mañana en la Ruta 60. Participaron una camioneta y un automóvil 504.

Un grave accidente de tránsito frontal se registró este sábado alrededor de las 11 de la mañana en la Ruta 60, a la altura de calle Casares, en la zona de Philips, del departamento de Junín. Una camioneta embistió de frente a un automóvil y cuatro personas resultaron heridas.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad, el siniestro se produjo cuando una camioneta Toyota Hilux, que circulaba hacia el oeste, intentó sobrepasar a una una motocicleta. Ahí fue que se encontró de manera frontal con un Peugeot 504 que viajaba en sentido contrario.

En el automóvil se trasladaban cuatro personas integrantes de una familia: un hombre de 35 años, una mujer de 35 años, una niña de 9 años y un bebé de un año. Todos resultaron con lesiones y fueron asistidos por el Servicio de Emergencias Coordinado, que los trasladó al Hospital Perrupato.

Los dos menores sufrieron politraumatismos y permanecen internados en observación. En tanto, el conductor del Peugeot fue sometido a estudios, mientras que su pareja fue derivada de urgencia al Hospital Central, con diagnóstico de fractura de base de cráneo, fracturas discales y traumatismos varios. Su estado de salud es delicado.