La mamá de Marita Verón habló tras la muerte de la mujer en Paraguay: "Va a tener paz si es mi hija"

Una nueva línea de investigación en el caso de Marita Verón , la joven desaparecida hace más de 23 años en Tucumán, se abrió y se cerró esta semana con un desenlace devastador. Una mujer en Paraguay , cuyas características y edad coincidían con ella, murió el sábado antes de que pudiera confirmarse su identidad.

La noticia del fallecimiento le fue comunicada este viernes a la madre de Marita, Susana Trimarco , por una funcionaria de la Defensoría del Pueblo de Asunción.

La mujer vivía como indigente, alimentándose de la basura, en condiciones deplorables y con problemas de salud mental. Su muerte estuvo relacionada con el nivel de desnutrición agravada que padecía.

Trimarco relató que le "impactaba la carita de ella, la parte de la ceja, la quijada, la forma y había similitudes". Pese a que la mujer estaba "ultrajada, deteriorada como indigente", las coincidencias físicas eran notables.

En cuanto a la identidad de esta mujer, se supo que se había presentado ante sus vecinos como "Eva", pero se confirmó que tenía documentación falsa y las autoridades paraguayas descartaron que fuera una persona local por falta de registros, lo que encendió las alarmas.

La palabra de la mamá de Marita Verón tras la muerte de esta mujer

En diálogo con C5N, Susana Trimarco manifestó su tristeza y la necesidad de una verificación definitiva para poner fin a la incertidumbre: "Ojalá que esto se termine y se aclare. Para mí es muy doloroso, pero ella va a tener paz si es mi hija”.

A su vez, confirmó que viajará a Paraguay junto a un equipo de autoridades nacionales. Por el momento, se sabe el lugar exacto de los restos de la mujer, y ahora se aguarda la autorización para realizar un cotejo de ADN y huellas digitales.

“No me quiero ilusionar, pero no puedo mirar para otro lado”, sostuvo, y también insistió en que, en caso de que no sea su hija, es necesario investigar su caso a fondo de todas maneras.

El caso Marita Verón

Marita Verón desapareció el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán a los 23 años, presumiblemente secuestrada por una red de trata con fines de explotación sexual. La búsqueda incansable de Susana Trimarco expuso el entramado de este delito e impulsó un juicio histórico en 2012 que culminó con la condena de diez acusados.