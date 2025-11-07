Marita Verón: revelaron la foto de la mujer hallada en Paraguay que podría ser la hija de Susana Trimarco
El jueves, Susana Trimarco contó que le enviaron fotos de una mujer en situación de calle que podría ser su hija, Marita Verón, desaparecida en 2002.
Susana Trimarco reveló haber recibido una imagen desde Paraguay que mostraría a su hija, Marita Verón, desaparecida el 3 de abril de 2002 en la provincia de Tucumán.
Según relató, la fotografía fue enviada junto a información proveniente de Asunción que describe a una mujer en situación de calle y “perdida de la cabeza”.
En declaraciones al programa radial El Avispero, Trimarco indicó que la llamaron a la 1 de la madrugada del jueves, alertándola sobre el presunto paradero de su hija. Asimismo, le compartieron la imagen que correspondería a la mujer, que viviría en un pueblo paraguayo, donde se ve en condiciones de extrema vulnerabilidad.
En la entrevista, Trimarco sostuvo que la mujer aparece “comiendo de los basureros” y que “está en una situación horrorosa”. “Supuestamente es mi hija. Me mandaron una foto. Para mí, como madre, es un puñal en el pecho”, afirmó. Asimismo, consideró que la fotografía es de un contenido muy crudo. Según sus propias palabras, la mujer en la imagen está “cuero y hueso, desfigurada”.
La desaparición de Marita Verón
Marita Verón fue secuestrada en Tucumán hace 23 años, en un caso que expuso redes de trata de personas y que tuvo una amplia repercusión nacional e internacional. Desde entonces, su madre ha encabezado una búsqueda incansable para dar con su paradero. A lo largo de más de dos décadas, Trimarco recibió múltiples denuncias, datos y versiones que han sido verificadas por las autoridades, sin que hasta el momento se haya podido confirmar el destino final de su hija.