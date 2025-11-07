La madre de Marita Verón viajará a Paraguay para verificar si una mujer fallecida podría ser su hija

La madre de Marita Verón , Susana Trimarco , reveló que recibió información de una mujer fallecida en Paraguay que presentaría “muchísimas similitudes” con su hija, desaparecida en 2002. La posible pista surgió tras insistentes llamados que señalan que la mujer (que vivía en situación de calle) podría ser Marita.

“Me enteré esta mañana al aire en un programa que esta pobre chica había fallecido. Vivía como una indigente, comiendo de la basura, en muy malas condiciones”, expresó. Según contó, una funcionaria de la Defensoría del Pueblo del lugar donde estaba la mujer se comunicó con ella y le expresó que fue enterrada “en una lápida común y corriente”, aunque aseguraron que está registrada.

La mujer fallecida se hacía llamar Eva, tenía documentación falsa y, según testigos, decía ser argentina. “No figura en nada. Decía que tenía una hija. En los pocos momentos en los que hablaba, la gente le intentaban sacar información”, relató. Para Susana, no se descarta ninguna hipótesis: “Hay que llegar hasta las últimas consecuencias, porque quiero saber si es mi hija o si es otra desaparecida argentina, porque hay un montón”.

La foto que circuló en redes que mostraría, presuntamente, a Marita Verón en Paraguay.

La Procuraduría de Trata (Protex), a cargo del fiscal Marcelo Colombo, ya pidió cooperación judicial a Paraguay. Según detalló Trimarco, ya enviaron muestras de ADN, huellas digitales y documentación requerida.

Además, sostuvo que irá hasta Paraguay: “Me voy a ir porque quiero ver. La semana que viene, con todas las diligencias hechas, voy acompañada por un equipo que hará las pericias”, confirmó, a la vez que admitió que su presencia se debe a que "ya no confía en nadie".

Susana Trimarco y su nieta. Madre e hija de Marita Verón.

Contó además que Paraguay informó que la mujer habría estado 15 años deambulando por las calles. “¿Por qué viendo a una persona en esas condiciones nadie investigó quién era? No solamente en Argentina hay gente desaparecida. Es una desidia”.

Similitudes y un dato inédito

Es la primera vez en 23 años que recibe un indicio tan sólido, en el que el teléfono no paraba de sonar nombrando a esta mujer del Paraguay. “Nunca me habían mandado la foto y que coincida tanto”, aseguró. Tras ver la imagen, presentó la evidencia ante la Justicia y habló directamente con Colombo. “Me preguntaron si Marita tenía operaciones: tenía una cesárea, y le habían sacado un tumor en la trompa del ovario. No tenía tatuajes, solo un lunar transparente en la rodilla”.

La mujer fallecida tendría entre 45 y 50 años. Marita, en diciembre, cumpliría 48. “Son similitudes que coinciden”, lamentó.

23 años sin respuestas desde el secuestro y desaparición de Marita Verón

Desde la desaparición de su hija, recorrieron el país buscando pistas: “Hicimos excavaciones en La Rioja, Córdoba, Santa Rosa, La Pampa, San Juan, Salta y Santiago del Estero. No encontramos nada”. A su vez, el próximo 3 de abril se cumplirán 24 años del secuestro.

La esperanza y el dolor conviven: “Ojalá esto se aclare. Es muy doloroso, pero también ella va a tener paz. No sé si Dios habrá dispuesto esto, si es ella para que la encontremos. Quiero que tenga paz mi pobre hija, y que tengamos paz nosotros, porque no es vida lo que vivimos”.