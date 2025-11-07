Caso Marita Verón: qué dijo el abogado de Susana Trimarco

El abogado de Susano Trimarco, Antonio Lucena, dijo que desde que Marita Verón desapareció llegan llamados a la Fundación y al teléfono personal de Trimarco asegurando que la joven está viva o que sus restos están en algún punto del país.

“Hemos recibido un montón de información a lo largo de estos años que se ha ido corroborando con la Justicia. Se hicieron excavaciones, se hicieron búsquedas”, dijo Lucena en diálogo con MDZ Radio.

“Esta información de Paraguay sucedió hace poco, estos días. Llamaron tanto a la Fundación como al celular de Susana e incluso enviaron diversos mensajes a nuestras redes sociales ciudadanos de Paraguay , poniéndonos en conocimiento que había una persona con ciertas actitudes que ellos advertían que se podía tratar de Marita Verón ”, agregó.

Según las imágenes que han trascendido hay una mujer de un poco más de 40 años en condición de vulnerabilidad y viviendo en un lugar muy precario, en muy malas condiciones de salud física y mental.

Marita Verón fue vista por última vez el 3 de abril de 2002 en Tucumán cuando tenía 23 años.

“A partir de eso nosotros pusimos en conocimiento de la Justicia lo que sabíamos, tanto de la Fiscalía Federal 2 de Tucumán, que es la que está investigando la causa, como también de la Protex, que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación”, dijo Lucena.

“Le solicitamos que con la mayor celeridad posible se pusieran en contacto, por supuesto, con sus pares de Paraguay a los fines de dar con el paradero de esta mujer y ejecutar todos los protocolos que correspondan para determinar primero su identidad y en segundo lugar si efectivamente se trata o no de María de los Ángeles”, añadió.

En el caso de ser necesario, la Justicia tiene a disposición muestras de ADN de Susana Trimarco y de la hija de Marita Verón, Micaela, para corroborar que se trata de la mujer desaparecida hace más de 20 años. De todas formas, Trimarco viajará a Paraguay para verificar si la mujer fallecida es o no su hija.

La mujer de Paraguay

La última información, indica que la mujer de Paraguay falleció el sábado y fue identificada por las autoridades paraguayas como Eva Morínigo. Según detalló Trimarco, la persona tenía “algunas características” que coinciden con las de Marita Verón: principalmente una edad aproximada y la nacionalidad argentina.

Sin embargo, una abogada de Paraguay, en diálogo con los periodistas de A24, dijo que “el 22 de octubre se realizó el registro de la mujer como Eva Morínigo”, pero que “anteriormente no contaba con huellas dactilares ni datos de identificación” en el sistema de datos del país vecino, lo que genera dudas en la investigación.

Se espera ahora que las autoridades paraguayas realicen los cotejos correspondientes para determinar si existe coincidencia genética con los datos enviados desde Argentina.