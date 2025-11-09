Un joven de 22 años atropelló y mató a una ciclista que volvía del trabajo y luego huyó

Un trágico hecho ocurrió en Colonia Caroya en Córdoba después de que un automovilista atropellara a la joven. Horas más tarde, el hombre se entregó.

La joven de 26 volvía en su bicicleta cuando un joven de 22 años la atropelló y luego huyó.

El siniestro fatal ocurrió este sábado por la mañana en la localidad de Colonia Caroya, al norte de la provincia de Córdoba. Allí, una joven de 26 años que volvía del trabajo en bicicleta fue atropellada por un automovilista, que luego del hecho huyó. La joven murió en el lugar a causa del impacto. El acusado se entregó horas más tarde.

La joven, identificada como Milagros Utrera, estaba regresando de su trabajo como guardia de seguridad, circulaba sobre la calle 46, entre 17 y 18, cuando un Volkswagen Gol Trend la atropelló.

Testigos declararon que, inmediatamente después del choque, el conductor se dio a la fuga a toda velocidad, abandonando a la víctima, que luego murió producto del impacto.

La identidad del conductor que atropelló y huyó Horas más tarde, Claudio Toniatto, de 22 años, se entregó a la Policía junto a su madre y ya se encuentra detenido por el hecho. La Fiscalía de Jesús María, a cargo de Guillermo Monti, lo imputó con el cargo de homicidio culposo agravado.

En el lugar del accidente se encontró parte del parachoques del vehículo, lo que también sirvió para identificar al mismo, auto que luego fue abandonado por el joven acusado.