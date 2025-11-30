Salvaje ataque a una redacción periodística en Italia

La redacción del diario La Stampa en Turín, Italia, fue atacada por un grupo de activistas propalestinos que irrumpió en el edificio durante una huelga general convocada en apoyo a Palestina. Según fuentes oficiales, los intrusos provocaron destrozos y pintadas intimidatorias mientras el lugar se encontraba vacío por la adhesión del personal a la protesta.

El salvaje ataque al lugar generó una rápida reacción institucional y el inicio de una investigación policial que ya identificó a 34 personas presuntamente vinculadas al ingreso violento. Las autoridades locales confirmaron que entre los grupos mencionados figuran centros sociales y organizaciones estudiantiles de la ciudad.

El video del ataque Ataque redacción La Stampa Mensajes intimidatorios en el interior de la redacción De acuerdo con la denuncia pública realizada por la Junta de Gobierno del periódico, los atacantes ingresaron, rompieron paredes y destruyeron documentos de trabajo. Entre las pintadas con aerosol se encontraron frases amenazantes como “Periodistas terroristas. Son los primeros de la lista”. También exhibieron una pancarta con el mensaje “Shahin libre”, en referencia a Mohamed Shahin, imán de la mezquita de Turín afectado por una orden de expulsión.

El incidente ocurrió en un edificio que, según la empresa, permanecía sin actividad debido a que los trabajadores habían decidido sumarse a la huelga impulsada por la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI). Esa medida reclamaba avances en la renovación del convenio laboral vencido desde 2016, contexto que dejó la estructura editorial sin personal al momento del ataque.

Reacciones del diario y primer avance de la investigación “Invadieron la redacción, dañaron los muros y destruyeron libros y papeles importantes que utilizamos para nuestro trabajo”, indicó la Junta de Gobierno en un comunicado difundido horas después. Desde la conducción del medio calificaron lo sucedido como “un ataque violento contra nuestro periódico y contra la información en su conjunto”, una expresión que refleja el impacto generado por la irrupción y los daños constatados.