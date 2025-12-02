Quiénes son Nasry Asfura y Salvador Nasralla, los candidatos que se disputan la presidencia en las elecciones de Honduras

El conservador Nasry "Tito" Asfura y el centrista Salvador Nasralla se disputan voto por voto la presidencia de Honduras en un reñido recuento de los comicios que tuvieron lugar este domingo en el país centroamericano.

Las elecciones se han visto empañadas por las acusaciones adelantadas de fraude y las amenazas que realizó el presidente estadounidense Donald Trump menos de 48 horas antes de que empezara la votación.

Los primeros resultados hechos públicos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sitúan a Asfura en primera posición, seguido de cerca por Nasralla.

En los días previos a las elecciones Trump dio explícitamente su apoyo a Asfura en varios mensajes en las redes sociales, y amenazó con recortar la ayuda financiera al país centroamericano si no ganaba el candidato conservador, a quien las encuestas previas a los comicios situaban en tercer lugar.

"Papi a la orden": Nasry Asfura, el empresario y exalcalde de Tegucigalpa que podría devolver a la derecha el poder en Honduras

Orlando SIERRA / AFP via Getty Images Nasry Asfura es el candidato conservador que lidera el recuento de los comicios presidenciales en Honduras.

Hijo de inmigrantes de ascendencia palestina, Nasry Juan Asfura Zablah inició su carrera pública en la Alcaldía del Distrito Central -formado por los antiguos municipios de Tegucigalpa y Comayagüela- en los años 90, ocupando cargos operativos y de gerencia en varias administraciones municipales.

Según analistas, esta primera etapa en el gobierno local consolidó su estilo pragmático, centrado en la ejecución de obras y la resolución práctica de problemas.

El apodo que lo acompañaría durante toda su carrera surgió en 2005, cuando Asfura compitió por primera vez en las primarias del Partido Nacional para la alcaldía del Distrito Central.

En aquella campaña utilizó el eslogan "¡Papi a la orden!", una frase coloquial que buscaba transmitir cercanía y servicio. Aunque perdió esa elección interna frente a Ricardo Álvarez, el lema caló entre la militancia y el público, convirtiéndose en su marca política más reconocible.

Sin embargo, su despegue político definitivo llegó con su proclamación como alcalde del Distrito Central en 2013, puesto en el que fue reelegido en 2017, acumulando casi ocho años al frente del distrito capitalino.

En ese periodo impulsó 1.142 obras, entre ellas 45 proyectos de infraestructura mayor, como puentes, pasos a desnivel, túneles y ampliaciones viales diseñadas para descongestionar la capital.

También impulsó la pavimentación de más de 200 kilómetros de calles y proyectos de mitigación de inundaciones, drenajes y servicios básicos en barrios vulnerables, lo que le aportó popularidad entre muchos capitalinos.

Presentó su candidatura en las elecciones generales de 2021, que perdió frente a la actual presidenta, Xiomara Castro.

Con la intención de postularse de nuevo, en 2025 venció con el 75,8% de los votos en las primarias internas a la exprimera dama Ana García, consolidándose como líder del nacionalismo y operando la intensa campaña que lo ha catapultado a la presidencia.

EMILIO FLORES / AFP via Getty Images Su lema "¡Papi a la orden!" se popularizó cuando en 2005 compitió por primera vez en las primarias del Partido Nacional para la alcaldía del Distrito Central.

Sus propuestas

Nasry Asfura articuló su campaña en torno a un paquete de propuestas para, en sus propias palabras, "poner a andar" el país.

Estas propuestas, estructuradas en la llamada "Visión 5 Estrellas", combina metas económicas, sociales y medioambientales.

El primer eje, y columna vertebral de su campaña, gira en torno a la reactivación de la economía y el empleo, que para muchos analistas son los mayores dos retos pendientes de Honduras.

Asfura prometió atraer inversión privada y extranjera mediante la reducción de trámites, seguridad jurídica y alianzas público-privadas orientadas a la infraestructura y el turismo, con el objetivo explícito de aumentar el empleo regular en un país donde la informalidad supera el 70%.

El empresario también planteó eliminar regulaciones para fomentar el crecimiento, presentando la economía como un espacio que debe "destrabarse" para funcionar.

Prometió, además, digitalizar el Estado, descentralizar recursos hacia los municipios y promover la equidad en la administración pública.

En el área social, manifestó su apuesta por la expansión de la educación técnica y digital, la construcción y modernización de hospitales y la ampliación de programas de vivienda para familias de bajos ingresos.

En materia de seguridad -otro de los principales problemas del país centroamericano- prometió reforzar las capacidades de la policía y recuperar espacios públicos, apelando a una estrategia de prevención comunitaria y presencia territorial.

Su agenda ambiental se centró en la transición hacia energías renovables, la eficiencia energética y la protección de bosques y cuencas, algo que lo aleja de otros líderes conservadores en el continente.

En política exterior, Asfura propone una alianza preferente con Estados Unidos, acompañada de recuperar relaciones con Taiwán -en 2023 el gobierno de Xiomara Castro rompió lazos con la isla en favor de China- y cercanía con Israel, como parte de un bloque pro estadounidense.

Plantea usar estas relaciones para atraer inversión, cooperación y canales de migración laboral ordenada, así como distanciarse de regímenes como Venezuela, cercano al actual gobierno.

Pete Marovich/Getty Images El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su apoyo a Asfura y amenazó con recortar la ayuda al país si no ganaba en los comicios.

Las polémicas

El paso por la administración pública de Asfura también se ha caracterizado por una serie de controversias legales y cuestionamientos éticos.

En 2020 la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó una solicitud de antejuicio en su contra por presunto abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de activos, vinculados al supuesto desvío de 29,4 millones de lempiras (US$1,12 millones) de la Alcaldía del Distrito Central entre 2017 y 2018.

La Corte Suprema de Justicia frenó el proceso al determinar que debía esperarse una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, dejando sin efecto la solicitud de los fiscales.

El expediente resurgió recientemente, lo que los partidarios del exalcalde atribuyeron a una "persecución política", denunciando que su difusión pública buscó dañarlo electoralmente.

También vio abrirse otro frente en relación con su vínculo con Sulambiente, una empresa de gestión de desechos que recibió una indemnización millonaria tras un fallido contrato en San Pedro Sula, y de la que había sido accionista.

El nombre de Nasry Asfura también apareció en los Papeles de Pandora en 2021 como presunto accionista de una sociedad offshore registrada en Panamá llamada Karlane Overseas, creada en 2007 y usada para adquirir terrenos en Tegucigalpa.

Aunque esto despertó cuestionamientos éticos, no se consideró que hubiera cometido ningún delito.

Salvador Nasralla, "el señor de la televisión" de Honduras que promete acabar con la corrupción y romper con Venezuela

Johny MAGALLANES / AFP via Getty Images

La promesa de acabar con la corrupción y desmantelar lo que él denomina "el aparato de poder" construido por la actual presidenta Xiomara Castro y su marido y mano derecha, el expresidente Manuel Zelaya, han sido las líneas maestras de la campaña de Salvador Nasralla, de 72 años y candidato por el centrista Partido Liberal de Honduras.

Nasralla ha insistido en que Honduras vive "secuestrada" por una "élite familiar que controla el Estado", y ha asegurado que una de sus primeras medidas sería "barrer con el nepotismo" en instituciones, consulados y empresas públicas.

"En mi gobierno –porque estoy seguro que seré presidente– no habrá nepotismo. Ni Moncada, ni Castro, ni Zelaya", proclamó en la campaña.

Y es que este candidato es conocido por haber sido presentador de televisión durante más de 40 años, conduciendo programas deportivos, lo que le valió el apodo de "el señor de la televisión".

Johny MAGALLANES / AFP via Getty Images

De periodista a candidato

Nasralla nació el 30 de enero de 1953 en Tegucigalpa, en una familia de ascendencia palestina. Su madre nació en Chile.

Estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde obtuvo una licenciatura en ingeniería civil industrial, pero su carrera se enfocó en los medios de comunicación.

Fue periodista y presentador de televisión durante más de cuatro décadas, lo que lo convirtió en una de las figuras mediáticas más reconocibles de Honduras, al mando de programas deportivos y de entretenimiento.

Su presencia constante en la pantalla le valió el apodo de "El señor de la televisión", una marca personal que mantuvo incluso después de ingresar a la política y ha sido clave para sostener su perfil de "outsider" frente a la clase política tradicional.Tras incursionar en la política dos años antes, se presentó como candidato presidencial por el Partido Anticorrupción (PAC) en las elecciones de 2013, donde obtuvo un 13,4% de las papeletas.

En 2017 volvió a postularse a la presidencia, esta vez como representante de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, integrada por Libre.

El conteo le dio ventaja durante gran parte del recuento, pero en un sorpresivo vuelco final perdió frente al entonces presidente Juan Orlando Hernández. Hubo acusaciones de fraude y denuncias de irregularidades.

Tras ese resultado, Nasralla fundó el partido Partido Salvador de Honduras (PSH) en 2019-20, aunque en 2022 renunció a su candidatura presidencial para sumarse a la fórmula de Libre, como vicepresidente junto a Xiomara Castro.

Sin embargo, el acuerdo con el actual gobierno duró poco: a mediados del año pasado, Nasralla decidió abandonar el acuerdo con Libre y unirse al Partido Liberal, que este año lo llevó como candidato a la presidencia.

"Me di cuenta que el gobierno de Xiomara Castro tenía otras intenciones diferentes a las que se planteó durante la campaña, que era el combate a la corrupción, además de sacar al narcotraficante que estaba gobernando", declaró recientemente Nasralla al medio público francés RFI.

Agregó: "Yo soy un liberal que fundó un partido anticorrupción, ese es el eje transversal por el cual yo me metí. Yo más que un político de oficio, soy un técnico".

AFP vía Getty Images

Sus propuestas

En su tercer intento por llegar a la presidencia de Honduras, Nasralla se presenta con la promesa de hacer de Honduras un centro neurálgico del desarrollo, integrando puertos, vías de transporte y áreas productivas.

En esa línea, expresó su apuesta por fortalecer el Ministerio Público, reestructurar la Policía Nacional y establecer mecanismos de transparencia que, a su juicio, no existen actualmente.

En concreto, Nasralla propone crear auditores ciudadanos en cada municipio, un portal nacional de datos abiertos y sanciones inmediatas para los funcionarios que no declaren bienes o que participen en adjudicaciones sospechosas.

En el plano internacional, promete romper relaciones con Venezuela, un aliado político del actual gobierno.

"Mientras Venezuela no tenga un régimen que sea democrático, mientras esté Maduro, nosotros rompemos con Maduro", sostuvo recientemente en declaraciones a la prensa internacional.

También ha cuestionado abiertamente la relación de Honduras con Cuba, a la que acusa de influir ideológicamente en el gobierno de Xiomara Castro.

Ha asegurado que, de llegar al poder, revisará "todas las alianzas políticas heredadas del castro-zelayismo" y que la política exterior debe "alinearse con las democracias occidentales y no con dictaduras".

También ha prometido revisar la relación establecida con China en 2023, insinuando que podría revertirla si considera que responde más a intereses políticos que al beneficio económico del país.

Muchos interpretan que podría restaurar relaciones diplomáticas con Taiwán, lo que supondría una ruptura con la República Popular China y posible fuente de tensiones con el gigante asiático.

En materia económica, Nasralla propone atraer inversión extranjera eliminando trabas burocráticas, mejorar la seguridad jurídica para el capital y desarrollar un corredor logístico que integre puertos de la costa atlántica y pacífica, zonas francas industriales y expansión del transporte ferroviario.

Si bien estos ejes han sido mencionados de manera recurrente, analistas han puesto en duda su factibilidad y han destacado la ausencia de un cronograma detallado.

Por otro lado, "el señor de la televisión" ha prometido que su gobierno pondrá fin al "poder de las televisiones" y a los medios que, según él, han estado al servicio de las élites políticas.

Ha asegurado que, con ello, reformará el ecosistema mediático para que tenga un "servicio público" y no "privilegios oligárquicos".

