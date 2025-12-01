Elecciones en Honduras: la derecha lidera el conteo preliminar tras una jornada de alta participación

Honduras cerró una jornada electoral marcada por una masiva participación y tensiones políticas. Con el 40,62% y el 38,78% de los votos, los opositores Nasry Asfura y Salvador Nasralla encabezan los resultados preliminares.

Honduras finalizó este domingo al anochecer sus 19.167 juntas receptoras de votos, dando cierre a una de las elecciones más observadas de los últimos años. La jornada se desarrolló en un clima cívico y democrático, con una notable afluencia de votantes que desde temprano formaron largas filas para participar de un proceso considerado clave para el rumbo político del país.

Los primeros resultados de la pareja elección en Honduras En los primeros cortes difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la madrugada de este lunes, los candidatos opositores Nasry Asfura y Salvador Nasralla se posicionaron al frente de la contienda presidencial con el 40,62% y el 38,78% de los votos respectivamente. La candidata oficialista, Rixi Moncada, se ubica por ahora en un distante tercer lugar, un resultado que golpea las aspiraciones del partido gobernante de retener el poder.

ELECCIONES EN HONDURAS EFE La jornada electoral estuvo marcada no solo por la gran participación, sino también por la tensión generada alrededor de las estrategias del oficialismo para intentar conservar el gobierno. A esto se sumó la inesperada irrupción política del expresidente estadounidense Donald Trump, cuyas declaraciones resonaron con fuerza en un país cuya economía depende en gran medida de las remesas enviadas por entre 1,5 y 2 millones de hondureños residentes en Estados Unidos.

La influencia externa alcanzó incluso dimensiones geopolíticas. Desde Moscú, a más de 11.000 kilómetros de Tegucigalpa, un portavoz oficial del gobierno ruso criticó abiertamente las supuestas maniobras de Washington en el proceso electoral hondureño. La intervención rusa sorprendió a observadores y analistas, ya que no es habitual que el país centroamericano se convierta en escenario de disputas diplomáticas entre potencias globales.

Mientras tanto, los candidatos mantuvieron durante toda la jornada una estrategia arriesgada: todos se proclamaron ganadores con base en sus propias encuestas a boca de urna, en abierto desacato a la ley electoral hondureña. La tensión refleja lo que está en juego: no solo la presidencia, sino también la renovación de 128 diputados y 298 alcaldes, cargos que marcarán el mapa político del país para los próximos años.