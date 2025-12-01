Chile: la 3ª fuerza de las elecciones presidenciales escoge votar nulo o en blanco

En Chile, las elecciones presidenciales tendrá a la tercera fuerza de la primera vuelta votando nulo o en blanco el próximo 14 de diciembre.

El Partido de la Gente (PDG) de Chile (centroderecha) escogió como postura oficial el voto en blanco o nulo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, después de que su militancia, con una mayoría de más de tres cuartos, se pronunciara así.

"El resultado es contundente y paso a señalar la opción del Partido de la Gente. Un 78 por ciento se ha inclinado por la opción nulo o blanco, un 20 por ciento por la opción del candidato presidencial José Antonio Kast y un 2 por ciento por la opción presidencial de la señora Jeannette Jara", ha anunciado en declaraciones a los medios el presidente del partido, Rodrigo Vattuone.

Tras ello, la propia formación ha anunciado a través de un comunicado en el que "el Partido de la Gente adopta como posición oficial para la segunda vuelta la opción nulo o blanco".

José Antonio Kast ganó la elección del domingo, pero deberá ir al balotaje. Foto: EFE En Chile, José Antonio Kast marcha al frente según los sondeos para la segunda vuelta. Foto: Efe EFE Chile segunda vuelta el 14 de diciembre "El PDG sigue firme, trabajando con humildad y convicción, a pesar de haber sido excluidos de distintos espacios y ninguneados por las encuestas, volvimos a consolidarnos como la tercera fuerza política del país", reza el texto, en el que la organización promete continuar su camino político en Chile.