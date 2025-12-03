Reservas en jaque: 1,6 millones compraron dólares en octubre

Un mes y medio atrás, cuando el gobierno de Donald Trump le hacía saber al mundo, y en especial a los electores argentinos, que iba a ir en auxilio de su colega argentino, Javier Milei , y a semanas de las cruciales elecciones legislativas de medio mandato (el 26-O), en esos días los argentinos que podían no paraban de comprar dólares con los pesos disponibles.

Así, según los datos del Banco Central ( BCRA ) , los individuos y las familias, que el mes anterior, en medio del sorpresivo resultado bonaerense (7-S) habían reaccionado comprando, en términos brutos, más de US$5.080 millones, en octubre volvieron a apostar por la dolarización comprando US$4.669 millones.

De modo que desde que se liberó el cepo para la gente la compra neta de dólares supera nada menos que los US$19.500 millones. Para tener una dimensión, basta señalar que el saldo comercial de bienes sumó en el mismo período US$18.300 millones. O sea, la suma es mayor al superávit comercial.

Si bien en octubre hubo 200.000 personas menos que compraron, igual el número de compradores no es para nada despreciable ya que sumaron 1,6 millones, siendo el segundo mayor nivel desde que se abrió el cepo para las personas. A la par, también disminuyó el número de vendedores que pasó de los 890.000 de setiembre, máximo de la serie histórica, a 784.000 en octubre, siendo el tercer mayor nivel desde abril pasado.

Sin embargo, lo notable, además del monto de las compras netas, es que los compradores cada vez compran más en términos per cápita y los vendedores todo lo contrario. Los compradores empezaron comprando a razón de 2.000 dólares por cabeza, desde abril, a casi 3.000 dólares en octubre.

Mientras que los vendedores que comenzaron vendiendo unos 370 dólares per cápita y llegaron a niveles de 700 dólares, en octubre vendieron por 603 dólares por cabeza.

Según mayor volumen

En términos netos, las compras de la gente sumaron en octubre US$4.196 millones, el segundo mayor registro desde la apertura del cepo. ¿Qué otra información difundió el BCRA?

• El Sector Privado no Financiero, personas, familias y empresas no financieras, fue comprador neto de moneda extranjera por US$3.575 millones en el mercado de cambios. Dentro de este grupo, las denominadas Personas humanas fueron los mayores demandantes de moneda extranjera, registrando egresos netos por US$5.068 millones, principalmente por compras netas de billetes sin fines específicos por US$4.196 millones.

Cabe señalar que, según el BCRA, parte de estos fondos quedan depositados en cuentas locales o son utilizados posteriormente para la cancelación de Consumos con tarjetas en moneda extranjera. Lo mismo considera para los egresos por divisas, que en su mayoría constituyen transferencias de depósitos locales al exterior (operaciones de “canje”), y en parte pueden ser destinados a la cancelación de pasivos externos (por ejemplo, para pagos de deuda comercial y financiera externa o utilidades y dividendos).

• Así la Cuenta financiera del Sector Privado no Financiero, del Balance Cambiario del BCRA, registró un déficit de US$2.058 millones en octubre, que se explica principalmente por las compras netas de billetes sin fines específicos por US$4.056 millones y por los egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por US$1.377 millones. Este flujo negativo fue, parcialmente, compensado por los ingresos netos de Inversión de portafolio de no residentes por US$1.924 millones, por los registros bajo el concepto Operaciones de canje por transferencias con el exterior por US$978 millones, por ingresos netos de Préstamos financieros y líneas de crédito por US$338 millones y de Inversión directa de no residentes por US$124 millones.

Vale explicar que las llamadas operaciones de “canje” son principalmente la contrapartida de transferencias de depósitos locales en moneda extranjera de residentes a cuentas propias en el exterior. Por lo tanto, el resultado de divisas como el de billetes se explican principalmente por las operaciones de las Personas Humanas.

• Por su parte, las inversiones directas de no residentes en el sector privado no financiero registraron ingresos netos a través del mercado de cambios por US$124 millones en octubre, mientras que las inversiones de portafolio de no residentes registraron ingresos netos por US$1.924 millones.

Reservas del BCRA

• Las reservas internacionales del BCRA disminuyeron US$992 millones en octubre, finalizando el mes en un nivel de US$39.382 millones, debido principalmente por las ventas de moneda extranjera en el mercado de cambios por parte del Tesoro Nacional por US$2.060 millones, por la cancelación neta de capital e intereses de títulos públicos por US$268 millones, por los egresos netos de capital e intereses de préstamos de organismos internacionales (excluyendo al FMI) por US$243 millones, por los pagos netos efectuados por el BCRA a través del SML por US$80 millones y por las ventas netas del BCRA en el mercado de cambios por US$46 millones.

Según explica el BCRA, estos movimientos fueron parcialmente compensados por el aumento de las tenencias en moneda extranjera de las entidades en el BCRA por US$1.268 millones, por el aumento de la cotización en dólares de los activos que componen las reservas por US$413 millones.

• Prueba del clima imperante en octubre, el volumen negociado en los mercados a término totalizó US$40.013 millones, equivalentes a US$1.819 millones diarios, en promedio, predominando las operaciones concertadas en el mercado A3 Matba-Rofex. Mientras que el volumen operado en el mercado de cambios fue de US$41.311 millones, un 76% más que en octubre del año pasado. Este total equivale a un volumen en promedio diario de US$1.878 millones.

“El aumento interanual en el volumen estuvo explicado por una suba del 122% en las operaciones entre las entidades (US$6.048 millones más) y del 65% en las operaciones de las entidades con sus clientes (US$11.141 millones más), parcialmente compensadas por la caída del 97% en las operaciones del BCRA. Por su parte, el Tesoro Nacional concertó operaciones por un volumen de US$2.104 millones.