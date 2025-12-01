El Gobierno canceló vencimientos del Bopreal 2026 con reservas: qué pasó con las cuentas del BCRA

El Central canceló con reservas cerca de US$1.000 millones del bono utilizado para saldar deudas, un movimiento que dejó las arcas en US$41.776 millones y que se da en plena presión del FMI por acelerar la acumulación de dólares.

A través del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Gobierno nacional canceló con reservas casi US$1.000 millones correspondientes el Bono de Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal 2026).

Fue uno de los vencimientos -acumulado hasta finales de 2023- del bono que la entidad dirigida por Santiago Bausili le había otorgado a los importadores para cancelar deudas fuera del país.

La cancelación se efectuó con reservas y finalmente terminaron la jornada en un conteo total de US$41.776 millones, luego de alcanzar la semana pasada los US$41.901 millones.

Si bien se esperaba un mayor impacto en la acumulación de reservas, finalmente no cambió tanto la ecuación para el BCRA, en medio de los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para atesorar dólares.