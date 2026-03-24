Tras la fuerte suba de la nafta, ahora el Gobierno evalúa aumentar el corte de biocombustibles

En un escenario de tensión en el mercado de combustibles líquidos a raíz de la disparada del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente, la Secretaría de Energía está analizando sacar varias resoluciones destinadas a flexibilizar las especificaciones técnicas de la nafta y el gasoil, con el fin de incrementar la mezcla de biocombustibles.

El objetivo es aumentar el porcentaje de corte de bioetanol y biodiésel, para lograr bajar la presión de la suba del petróleo por la guerra en Medio Oriente , que se está viendo de manera bastante relevante en las últimas semana, informó el portal especializado Econojournal, en base a fuentes oficiales.

Como dato adicional la medida busca aliviar la presión para la importación de GNL (gas natural licuado), en un mercado que mantiene la tensión por cuestiones estacionales, al acercarse el invierno y crecer la demanda.

"La iniciativa contempla modificar transitoriamente los parámetros de calidad de las naftas —en particular, la cantidad de partes por millón de oxigeno por cada litro de nafta— para permitir que las petroleras puedan incrementar el porcentaje de bioetanol en las mezclas", indica Econojournal.

Hay que recordar que según la Ley 27.640 el corte obligatorio de bioetanol en naftas puede alcanzar hasta el 12%, con posibilidad de elevarse al 15% bajo determinadas condiciones. Pero lo cierto es que en la práctica la mezcla está en torno al 12%, y no aumenta mas que nada por debido a restricciones técnicas vinculadas a las especificaciones de calidad del combustible.

Los fundamentos

“La idea es flexibilizar el límite de oxígeno para que las refinadoras puedan, de manera voluntaria, aumentar el porcentaje de bioetanol hasta el máximo permitido”, explicó una fuente interiorizada de los planes oficiales, según reveló el portal.

En esta medida prevalece la racionalidad económica, dado el incentivo económico que supone el uso de los biocombustibles. Es que a los precios actuales del petróleo, "el bioetanol resulta más competitivo que la nafta fósil", lo que favorecerá la reducción de costos de producción de combustibles.

Según informa Econojournal el esquema de producción será de adhesión voluntaria, por lo que el mayor o menor impacto dependerá de la estrategia comercial que desarrolle cada compañía. Así, si se diera el cambio en las regulaciones tanto YPF, como Axion, Raízen (Shell) o Trafigura podrían inclinarse por una mayor incorporación de biocombustibles, según la conveniencia económica.

El mercado de gasoil

En cuanto al gasoil, los analistas coinciden en que tiene más margen para subir el corte con biodiésel, algo que también está en la carpeta de análisis del Gobierno. La normativa en vigencia establece un porcentaje de corte obligatorio del 7,5%, pero habilita subas de hasta el 20%.

El relativamente bajo porcentaje de corte tiene que ver más que nada con una ecuación económica, dado que el biodiesel, que se produce en general a partir de aceite de soja, era más caro que el gasoil importado.

pero eso cambó con el salto de los precios del petróleo por la guerra. "Con valores del barril en torno a los US$ 100, el costo del gasoil importado de alta calidad se ubica cerca de US$ 1.100 por metro cúbico. En contraste, el biodiesel de soja producido localmente se acerca a los US$ 1.000 por metro cúbico —e incluso podría ubicarse por debajo—, lo que reconfigura la ecuación económica", sostiene Econojournal.

El país importa unos 500.000 metros cúbicos anuales de gasoil para cubrir picos de demanda, especialmente en el sector agropecuario y el transporte y en épocas de cosecha.