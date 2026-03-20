Con la nafta por las nubes, aparece un descuento del Banco Nación que puede marcar la diferencia

El aumento del combustible dejó de ser una sorpresa para convertirse en rutina. Cada ajuste pega directo en el presupuesto mensual, sobre todo para quienes usan el auto todos los días. En ese escenario, cualquier oportunidad de ahorro gana protagonismo, incluso si implica cambiar la forma de pagar. Ahí es donde aparece una nueva propuesta del Banco Nación .

Que busca ofrecer un pequeño respiro en medio de ese contexto. No elimina el problema de fondo, pero sí permite recuperar parte de lo que se gasta al cargar nafta , algo que hoy pesa más que nunca.

La promoción no aplica todos los días. Está pensada para aprovechar los viernes, cuando quienes paguen bajo ciertas condiciones pueden acceder a un reintegro del 20% sobre el consumo.

Ese porcentaje, en la práctica, puede representar una diferencia interesante a fin de mes . Aunque, claro, no es ilimitado: el banco fijó un tope de devolución de $10.000 por cliente en cada mes calendario.

La vigencia también tiene fecha: el beneficio corre desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2026. Es decir, hay una ventana concreta para usarlo, no es algo permanente.

Este descuento del Banco Nación es un gran alivio ante la suba de combustibles.

Dónde cargar para acceder al descuento

El reintegro no depende solo del día o del medio de pago. También importa el lugar. La promo alcanza a estaciones de servicio de marcas conocidas como YPF, Shell, Axion y Gulf, siempre que estén adheridas.

Eso amplía bastante el margen, porque no obliga a desviarse demasiado para encontrar un punto de carga compatible. En ciudades grandes y rutas principales, la disponibilidad suele ser amplia.

Uno de los puntos más importantes —y donde muchos pueden quedar afuera— es el método de pago. No alcanza con tener una tarjeta del banco: hay que usar tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación.

Pero además, el pago debe hacerse sí o sí a través de la app BNA+, utilizando MODO y escaneando el código QR. Si se paga de otra forma, aunque sea con la misma tarjeta, el beneficio no se aplica.

Tampoco cuentan los pagos con dinero en cuenta ni las operaciones hechas con otras billeteras virtuales. Es un circuito bastante específico.

Cuándo se ve el ahorro con Banco Nación

A diferencia de otros descuentos, el beneficio no se percibe en el momento. El reintegro llega después. Según informó la entidad, el dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Ese detalle no es menor, porque obliga a tener resto financiero para esperar la devolución. No es un descuento inmediato, sino diferido.

En un contexto donde cada peso cuenta, este tipo de iniciativas puede sumar, aunque con condiciones claras. Para algunos será una oportunidad concreta de ahorro; para otros, una opción más que requiere cierta organización para realmente valer la pena.