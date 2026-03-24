Aumento de la nafta: cuánto paga de impuestos un conductor cada vez que carga combustible

El precio de la nafta en Argentina no solo está determinado por el valor internacional del petróleo o los costos de refinación, sino también por una fuerte carga impositiva. Según distintos análisis del sector, entre el 38% y el 45% del valor final en surtidor corresponde a impuestos y tasas que se aplican en distintos niveles del Estado.

Cada vez que un automovilista carga combustible, una parte significativa del dinero que paga no va a la empresa petrolera, sino al Estado . Dentro de esa estructura se incluyen:

Estos tributos se acumulan y explican por qué el precio final puede incrementarse considerablemente respecto del costo base del combustible.

Con los valores actuales, los impuestos representan casi la mitad del precio total de cada litro. Esto implica que, en términos concretos, una parte importante de lo que paga el consumidor en el surtidor corresponde a carga fiscal y no al producto en sí.

Además, algunos impuestos son montos fijos por litro —como el ICL o el impuesto al carbono— que se actualizan periódicamente según la inflación, mientras que otros, como el IVA o tasas municipales, son porcentuales y aumentan automáticamente cuando sube el precio del combustible.

Cada actualización impositiva tiene un efecto directo en el precio final. Por ejemplo, en marzo de 2026 se aplicó una suba parcial de los tributos que sumó más de $18 por litro en naftas, con nuevos ajustes previstos para abril.

A esto se suman factores externos, como el aumento del precio internacional del petróleo, que también presionan sobre los valores en surtidor y potencian el impacto de los impuestos.

El peso impositivo puede variar según la jurisdicción. En algunos municipios se aplican tasas adicionales —como recargos porcentuales o montos fijos por litro— que encarecen aún más el combustible.

De esta manera, los impuestos se consolidan como uno de los factores centrales en el costo de la nafta en Argentina. Con una presión fiscal cercana al 45%, llenar el tanque implica no solo pagar el combustible, sino también una importante contribución tributaria incluida en cada litro.