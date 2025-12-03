Para las consultoras, la inflación se estacionó en 2%

Para la mayoría de las consultoras privadas, en noviembre se replicará el nivel de inflación de septiembre y octubre; con lo que el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) que mide el Indec , volverá a ubicarse por arriba del 2%. Situación que también se replicaría en diciembre. Con esta realidad, el umbral de alza de los precios correspondiente a fines del 2025, se ubica ahora en el 24%, porcentaje que será difícil de reducir en el primer semestre del 2026, y que quedará para trabajarse en el período julio- diciembre del próximo ejercicio. Para todo el año que viene, el alza de los precios pronosticada se ubica ahora entre el 17 y el 20%.

La situación es analizada en el último informe de la Fundación Capital , donde se asegura que en el último bimestre de este año la inflación no quebrará la barrera del 2%, “quedando este desafío pendiente para el 2026”. Los factores de este impulso a la inflación habría que encontrarlos en que “los precios de la carne y de los regulados le imponen un piso alto al IPC de noviembre, que estimamos habría cerrado en torno al 2,5%, resultando el tercer mes de aceleración consecutiva”.

A pesar de esta dinámica, el 2025 cerraría con una inflación del 30,8% anual, la menor desde el 2017. De cara a 2026 el escenario no está exento de desafíos.

El IPC de noviembre mostrará la tercera aceleración mensual consecutiva, pudiendo rondar el 2,5% mensual. Recordemos que el mismo alcanzó 1,9% en agosto, 2,1% en septiembre y 2,3% en octubre. Dos factores explican la dinámica del décimo primer mes del año. Por un lado, el salto en el precio de la carne, por demás importante en tanto representa un 7% de la canasta medida. Por el otro, un calendario intenso de aumentos de precios de bienes y servicios regulados.

Por su parte, los precios regulados contaron en noviembre con un calendario cargado de aumentos. En detalle, se implementaron una serie de subas en combustibles que implican un alza promedio del 5%, dejando un arrastre de al menos un 2% para diciembre.

Además, se aprobó a nivel nacional un ajuste del 3,2% en el precio del gas natural en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) y una actualización de la retribución a distribuidores y trasportistas, lo que tuvo un impacto promedio de 3,8% en la factura final de gas para usuarios residenciales. Por su parte, la tarifa de electricidad subió 3,5% en el AMBA y 6,5% en Mendoza.

En cuanto a los colectivos, en CABA y GBA el boleto aumentó un 4,3% en noviembre y lo harían en un monto similar en diciembre, de acuerdo con la fórmula de actualización mensual (IPC del mes previo + 2%). Además, la tarifa de aquellos que circulan por el AMBA fue actualizada luego de seis meses, en un 9,7% desde el 17 de noviembre, guarismo similar al aumento de Córdoba (8,8%). Asimismo, los servicios de prepagas y telecomunicaciones habrían tenido un incremento del 2,4% en noviembre y ya se anunciaron subas en línea para diciembre. De esta forma, los regulados habrían aportado en el decimoprimer mes 0,6 puntos al IPC general, previéndose una cifra parecida para el último mes.

El doble impacto de los precios de la carne y de los regulados le dejan un piso alto a la inflación. Pasados los comicios y transitando un período de mayor tranquilidad en los mercados cambiario y financiero, junto con el ancla fiscal y una dinámica aún magra de la demanda interna, la inercia inflacionaria empezaría a mostrar un nuevo camino de moderación.

Las expectativas de inflación para los próximos 12 meses relevadas por la Universidad Di Tella mostraron una sensible baja en noviembre (23% vs. 30% en octubre). De manera similar, la Encuesta de Tendencia de Negocios de Supermercados y Autoservicios Mayoristas (Indec, 11 de noviembre) mostró una baja de 11,9 puntos en la proporción de empresas que prevén aumentar los precios en los próximos tres meses, subiendo principalmente aquellas que planean sostenerlos (+9,4 puntos).

Preveemos un IPC del 2,5% mensual en noviembre, moderándose ligeramente al 2,2% en diciembre. Vale mencionar que el último mes del año suele contar con una mayor incidencia de los precios estacionales, en el comienzo de la temporada estival. De esta forma, el año concluiría con un registro de IPC del 30,8%, el menor guarismo desde el 2017 (24,8%), aunque dejando pendiente el desafío de quebrar sostenidamente la barrera del 2% mensual.