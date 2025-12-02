La empresa cuyana líder en licores renueva productos para repuntar el consumo

Con el consumo resentido en casi todos los niveles de la economía argentina, una importante empresa cuyana, líder en el segmento de licores, decidió apostar por renovar sus productos. Es que en medio de la alicaída demanda nacional, la compañía encontró la oportunidad de capitalizar una tendencia mundial que viene en alza: la del alcohol saborizado.

Se trata de Dellepiane Spirits , que con el inicio del verano a la vuelta de la esquina y los primeros días de calor lanzó al mercado dos nuevas etiquetas que buscan instalarse en las las barras hogareñas, las sobremesas frescas y las tardes de pileta, pero también sacar provecho a la tendencia global de crecimiento del segmento de los sabores cítricos y tropicales en bebidas alcohólicas .

Y el lanzamiento lo ha hecho con su marca líder en el mercado argentino: Tres Plumas. Los elegidos son Pomelo Rosado y Coco que se presentan en licores listos para usar en coctelería y repostería. “Queríamos desarrollar sabores que representen el verano argentino y, al mismo tiempo, dialoguen con las tendencias globales. Estos productos nos permiten estar en la mesa del consumidor que busca frescura y también en la de quien sigue de cerca las novedades del mundo de las bebidas”, explicó Matías Ugarte, gerente de Marketing de Dellepiane Spirits.

El movimiento de Dellepiane Spirits no es aislado: se inscribe en una ola global que viene creciendo a buen ritmo. De acuerdo con el reporte de este año de Research and Markets sobre el Mercado global del alcohol saborizado, el mercado mundial de alcohol saborizado se estima en US$ 1,27 billones en 2025, con una tasa de crecimiento anual del 4,6%, impulsado por la demanda de bebidas listas para tomar, opciones con más sabor y formatos prácticos.

“Las tendencias globales de bebidas hablan por sí solas: los sabores tropicales y cítricos son hoy los que dominan el mercado de bebidas alcohólicas listas para tomar, especialmente en meses cálidos. En ese contexto, sabores como el pomelo rosado y el coco se convierten en plataformas de innovación: permiten a los consumidores y bares pequeños ofrecer experiencias instagrameables sin estructuras complejas”, indicó Ugarte.

Dentro de ese escenario general, los sabores elegidos para Tres Plumas no son casuales, sino que responden a dos grandes corrientes:

El pomelo como cítrico “aspiracional”

El mercado global del pomelo se proyecta con un crecimiento anual del 4,7%, según datos de Dataintelo. Este cítrico se asocia a bebidas funcionales, bienestar y sabores más complejos, con presencia creciente en jugos, soft drinks y coctelería.

A nivel sensorial, Tres Plumas Pomelo Rosado ofrece pulpa rosa intensa, aroma cítrico con notas de corteza y un sabor que combina dulce, ácido y un toque amargo, además de una alta presencia de vitamina C, carotenoides y flavonoides como la naringina, vinculados a propiedades antioxidantes.

Tres plumas

El coco y el boom tropical

En paralelo, los sabores tropicales, con el coco como protagonista, muestran también un fuerte dinamismo. Según estudios de Data Horizon Research y Allied Market Research el mercado de bebidas a base de coco se proyecta un crecimiento cercano al 8,9% anual hasta 2028, impulsado por el interés en ingredientes naturales y de origen vegetal.

El mercado específico de alcohol de coco se estimó con una proyección de crecimiento del 8% anual hasta 2031, apoyado en la búsqueda de perfiles de sabor exóticos y diferenciales.

El coco se percibe como un sabor dulce, cremoso y naturalmente asociado a playa, vacaciones y relax. Tres Plumas recupera ese imaginario con un licor de coco de aroma suave, perfil mantecoso y notas herbales, rico en grasas vegetales, fibra y minerales como potasio y magnesio.

Tres plumas coco

La oportunidad en el segmento joven y el lifestyle

Ugarte, además, recordó que las nuevas generaciones -en especial Gen Z- están redefiniendo su vínculo con el alcohol: consumen menos volumen, pero buscan más experiencia, sabor e identidad de marca, además de formatos listos para tomar y cócteles fáciles de replicar en casa.

“En este contexto, productos como Tres Plumas Pomelo Rosado y Tres Plumas Coco se posicionan como herramientas estratégicas también para retailers y vinotecas: sumar sabores diferenciales dentro del segmento de licores, capitalizando la tendencia global a lo saborizado. Y son sabores ideales para marcas y eventos, ya que permiten construir propuestas de barra temática de verano, con identidad visual y sensorial clara (cítricos + tropical), muy aprovechables en redes sociales”, completó.