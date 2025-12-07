Los fenómenos astronómicos que la Nasa recomienda ver en diciembre

Un cometa interestelar, una lluvia de meteoros brillante y una conjunción única en el cielo. Los fenómenos astronómicos que no te podés perder.

El cielo de diciembre ofrecerá un espectáculo inolvidable para astrónomos, aficionados y curiosos. Tres fenómenos destacados coincidirán este mes: el acercamiento del cometa 3I/ATLAS, el pico de la lluvia de meteoros Gemínidas y una conjunción entre la Luna y Júpiter. Se trata de una oportunidad ideal para observar eventos poco frecuentes y conectarnos con el cosmos en una época del año que invita a mirar hacia arriba.

cometa El cometa ATLAS atraviesa el sistema solar y podría brindar una oportunidad única para la ciencia. Shutterstock Un visitante interestelar El protagonista más llamativo será, sin dudas, el cometa 3I/ATLAS. Clasificado como un objeto interestelar, es apenas el tercero jamás detectado que proviene del exterior del sistema solar. La NASA continúa estudiándolo mediante naves espaciales y telescopios para aprovechar su paso por nuestro vecindario cósmico y obtener datos clave sobre su composición y origen. Aunque se acercará más a la Tierra el 19 de diciembre, no representa ningún tipo de amenaza: pasará a unos 274 millones de kilómetros, una distancia más de 700 veces mayor que la que nos separa de la Luna.

Aun así, con las condiciones adecuadas será posible detectarlo. Los observadores podrán intentar localizarlo en la madrugada, mirando hacia el este-noreste, justo debajo de Regulus, la estrella principal de la constelación de Leo. Eso sí, será necesario usar un telescopio con al menos 30 centímetros de abertura. En muchos observatorios y clubes astronómicos ya se organizan eventos para facilitar su observación pública.

Lluvia de estrellas El segundo gran evento del mes será la lluvia de meteoros Gemínidas, una de las más intensas y coloridas del año. Este fenómeno alcanzará su punto máximo en las noches del 13 y 14 de diciembre, cuando los cielos oscuros permitirán ver hasta 120 meteoros por hora. Las Gemínidas se originan en los restos del asteroide 3200 Faetón, que deja a su paso un rastro de partículas que ingresan a la atmósfera terrestre y se desintegran en forma de trazos luminosos. Para disfrutarla, solo hace falta mirar hacia el este en cualquier momento de la noche; los meteoros parecerán surgir cerca del brillante planeta Júpiter.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c4gw7n1j432o Getty Images La luna y Júpiter El 7 de diciembre, en tanto, el cielo regalará otra postal: la conjunción entre la Luna y Júpiter. Aunque ambos cuerpos estarán separados por cientos de millones de kilómetros, desde la Tierra se verán muy juntos. Para observarlos, bastará con mirar al cielo del este; Júpiter se ubicará arriba a la derecha de la Luna.